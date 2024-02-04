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KIB منال الربيعان ضمن قائمة أكثر 500 امرأة مؤثرة في الأعمال التجارية والتمويل الإسلامي

2/4/2024 9:38:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم بنك الكويت الدولي (KIB) بالتهنئة من المدقق الداخلي العام، منال عدنان الربيعان، لحصولها على تصنيف متميز ضمن قائمة «أكثر 500 امرأة مؤثرة في الأعمال التجارية والتمويل الإسلامي» للعام 2023، من قبل مؤسسة Cambridge IFA العالمية المتخصصة، علما أنه تم تصنيف الربيعان ضمن القائمة لأربعة أعوام على التوالي (2020 - 2023) ضمن هذه القائمة.
وقد تم الإعلان عن هذا التصنيف ضمن تقرير WOMANi للعام 2023، حيث حققت الربيعان مركزا متقدما على القائمة بين مجموعة من أبرز الشخصيات النسائية من قادة ورواد الأعمال في القطاع المالي الإسلامي. جدير بالذكر أن الربيعان أول امرأة تشغل منصب عضو مجلس إدارة في جمعية المدققين الداخليين الكويتية.
وفي هذه المناسبة، أعربت الربيعان عن سعادتها لتمثيلها دولة الكويت بهذا التصنيف المشرف لأربعة أعوام متتالية، حيث إنها الكويتية الوحيدة التي تم تصنيفها في القائمة لأكثر سيدات الأعمال تأثيرا في الصناعة المالية الإسلامية، لافتة إلى أن هذا التكريم وسام يعود الفضل في تحقيقه إلى الدعم المستمر من إدارة KIB والاهتمام الذي يخصصه لتطوير كفاءاته وكوادره، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز كل الأسس القانونية والتوجهات المستقبلية، مشيرة إلى أن البنك يرى في كافة موظفيه استثمارا مهما وأولوية قصوى تسهم في المضي قدما نحو مستقبل أكثر نجاحا وازدهارا.
تجدر الإشارة إلى أن جوائز WOMANi، التي تنظمها مؤسسة Cambridge IFA، حدث سنوي ومنصة تجمع أبرز النساء الأكثر تأثيرا، ويتم نقاش التحديات التي تواجه المرأة والآفاق المتاحة أمامها على الصعيدين المهني والشخصي. كما أن المؤسسة معنية بتتبع وتقييم الخدمات المالية الإسلامية، وخاصة التمويل الإسلامي، وكذلك الخدمات الاستشارية المتخصصة.
جدير بالذكر أن KIB يحرص بشكل مستمر على دعم موظفيه والاستثمار في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، لاسيما النساء، حيث يعمل على تمكينهن وإفساح المجال لهن للوصول إلى مناصب قيادية.

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