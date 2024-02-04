الأهلي يطلق عرضا حصريا بالتعاون مع هوندا الغانم

جهير معرفي: العرض الجديد يعكس هدفنا المتمثل في تلبية احتياجات عملائنا

أطلق البنك الأهلي الكويتي عرضا حصريا بالتعاون مع شركة هوندا الغانم للسيارات، ضمن حرصه على تلبية احتياجات جميع العملاء، ومنحهم الفرصة للحصول على السيارة التي ترضي تطلعاتهم.ويتيح العرض الجديد الذي يستمر حتى نهاية شهر مارس 2024 الفرصة للحصول على خصم بقيمة 2000 دينار عند شراء أي من سيارات هوندا المختلفة، ويمكن الاستفادة منه من قبل جميع عملاء البنك الأهلي الكويتي وغير العملاء من جميع فئات المجتمع داخل دولة الكويت.وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: يعكس العرض الجديد هدفنا الدائم المتمثل في تلبية احتياجات عملائنا المتطورة باستمرار، وقد تم تصميمه لتقديم تجربة قيادة استثنائية جنبا إلى جنب مع أعلى مستويات الراحة والتمتع بأحدث التقنيات وميزات السلامة والأمان.وأضافت أن العرض يعكس حرص البنك الأهلي الكويتي المتمثل في عقد شراكات مميزة مع العديد من الشركاء في مختلف القطاعات من أجل تعزيز مكانة البنك التنافسية في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت.ويؤكد هذا العرض مكانة البنك الأهلي الكويتي وشركة هوندا الغانم وتميزهما بتقديم الحلول المميزة التي تلبي احتياجات العملاء وفق أعلى المستويات.ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.