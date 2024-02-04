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أجيليتي ترعى برنامج لوياك كن - تنيو

2/4/2024 9:38:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة أجيليتي، عن تجديد رعايتها لبرنامج «كن- تنيو» لرواد الأعمال الشباب التابع لمؤسسة لوياك، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تحقيق أفكارهم المبتكرة بدءا من مرحلة تصور المشروع إلى التمويل وتحقيق الأرباح.
وتهدف لوياك، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في الكويت عام 2002، إلى تمكين الشباب ليصبحوا قادة مبدعين، وقادرين على ترك أثر إيجابي في المجتمع، وهذه هي السنة الثانية التي ترعى فيها أجيليتي برنامج «كن- تنيو».
يقدم برنامج «كن- تنيو» المصمم بالتعاون مع كلية بابسون - المؤسسة التعليمية الأميركية المتخصصة في ريادة الأعمال - الفرصة لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب الأعمال الصغيرة لتعلم وتطبيق المهارات الأساسية لريادة الأعمال، وبناء شبكاتهم المهنية لبدء أعمالهم الخاصة أو تنمية الأعمال القائمة، ويستمر البرنامج على مدار ستة أسابيع ويتألف من ورش عمل مكثفة يقودها نخبة من ذوي الخبرة من مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة، قالت هنادي الصالح، رئيسة مجلس إدارة أجيليتي: تتمتع أجيليتي بالتزام طويل الأمد تجاه برامج التعليم وبناء القدرات ونقل المعرفة التي تزود الشباب بالمهارات التي يحتاجون اليها للنجاح والقيادة. إن تركيز لوياك على ريادة الأعمال يتوافق تماما مع توجه أجيليتي، ونحن نؤمن بقدرة برنامج «كن- تنيو» على تحفيز الشباب لتحقيق تطلعاتهم وما يترتب عليه من تطوير وتنمية للاقتصاد، ونحن ملتزمون بغرس نفس الروح وتعزيزها في أعمالنا ومجتمعاتنا. إن نجاح برنامج «كن- تنيو»، وطبيعته الملهمة، وشموليته ومواءمته مع قيمنا المؤسسية يجعله مثاليا لدعمنا.
وتجدر الإشارة إلى أن «أجيليتي» تدعم باستمرار المبادرات التي تعمل على تمكين المجتمع ولديها شراكات في الكويت، السعودية، ساحل العاج، غانا، الهند، مصر والعديد من الدول أخرى. وفي العقد الماضي، نجحت أجيليتي في تقديم المساعدة إلى أكثر من مليون شخص محتاج، عن طريق تمويل تعليم الشباب، وريادة الأعمال، والتوظيف والتدريب الرقمي، بالإضافة إلى تقديم جهود إغاثية مختلفة كتوصيل المواد الأساسية في أعقاب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المعقدة.

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