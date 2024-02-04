جونيبر نتوركس تطرح أول منصة شبكية معززة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب المستخدمين وخفض تكاليف التشغيل

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- Golin Mena) - تعزيز الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات ومساعد الشبكة الافتراضية الأول في القطاع، مع تجربة التوأمة الرقمية المتكاملة ورؤية شاملة عبر البنى التحتية للمقرات والفروع ومركز البيانات، لتوفير إضافات جديدة إلى حلول مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الأبسط والأكثر مرونة في القطاع بهدف زيادة السرعة والنطاق والقيمة
[سانيفيل – كاليفورنيا، 4 فبراير 2024] - أعلنت جونيبر نتوركس الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة والقائمة على الذكاء الاصطناعي، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز JNPR) اليوم، عن طرح أول منصة شبكات أصلية للذكاء الاصطناعي في القطاع. وأكدت الشركة أن هذه المنصة تم تصميمها خصيصاً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل التجارب للمشغلين والمستخدمين. وبناءً على سبع سنوات من البحث والتطوير في علوم البيانات، صممت جونيبر منصتها للشبكات الأصلية المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة لضمان الموثوقية والقياس والأمن لكافة الاتصالات عبر جميع الأجهزة للمستخدمين والتطبيقات والأصول.
وعلى العكس تماماً من المنصات الأخرى ، تجمع منصة جونيبر الجديدة بين جميع حلول شبكات المقرات الرئيسية والفروع ومراكز البيانات، وذلك باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي المشترك ومساعد الشبكة الافتراضية Marvis. ويتيح ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي الشامل لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) للحصول على الحلول والأفكار العميقة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تلقائي، وضمان الربط الشبكي الشامل والسلس، ليسهم ذلك في تحويل تركيز فرق تكنولوجيا المعلومات من صيانة الشبكة الأساسية إلى ضمان توفير تجارب متميزة وآمنة وشاملة للطلاب والمرضى والضيوف والعملاء والموظفين. وتوفر المنصة أيضاً أبسط العمليات وأكثرها ضماناً لمختلف مراحل دورة حياة النظام بدءاً من النشر الأولي والتطبيق والعمليات المستمرة في الأيام التالية (Day 0/1/2+ operations)، مما يؤدي إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة تصل إلى 85%، مقارنة بالحلول التقليدية، وتقليل عدد الحوادث المتعلقة بالأعطال بنسبة تصل إلى 90%، وخفض الأوقات اللازمة لعلاج الحوادث بنسبة تصل إلى 50%.
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"يعد الذكاء الاصطناعي أكبر نقطة انعطاف تكنولوجية منذ الإنترنت نفسه، ولا يمكن التقليل من تأثيره المستمر على الشبكات. في جونبير, رأينا بشكل مباشر كيف أن AIOps قد غير قواعد اللعبة وقد وفر لآلاف المؤسسات العالمية الكثير من الوقت والمال ومنح المستخدم النهائي تجربة فائقة. تمثل منصة الشبكات الأصلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لدينا اتجاهًا جديدًا جريئًا لشركة جونبير ولصناعتنا. من خلال توسيع نطاق AIOps من المستخدم النهائي وصولاً إلى التطبيق، وعبر كل مجال شبكة بينهما، فإننا نتخذ خطوة كبيرة نحو جعل انقطاع الشبكة، ومخالفات التذاكر، وتوقف التطبيق عن العمل أشياء من الماضي"
- رامي رحيم، الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتوركس
وتكشف جونيبر من خلال أحدث منصة للشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن مجموعة من المنتجات الجديدة المتوافقة مع هدف (التجربة أولاً). وتهدف هذه المنتجات إلى تعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر قابلية للتنبؤ بها وأعلى موثوقية وقابلة للقياس. وعلاوة على ذلك، تقدم المنصة شبكات مراكز بيانات مبسطة وعالية الأداء مصممة خصيصاً للتدريب والاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي.
"استكشاف آفاق أعمق وأوسع في التواصل مع مساعد الشبكة الافتراضية Marvis
أدخلت أحدث منصة للشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي جانبين من التحسين على Marvis، وهو مساعد الشبكة الافتراضية الوحيد القائم على الذكاء الاصطناعي والمدعوم بحل Mist AI. وتشمل هذه التحسينات تقديم توصيات استباقية وعمليات التوجيه الذاتي. وتوجد هناك أيضاً واجهة محادثة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لحالات استخدام محددة. وتوفر هذه الإمكانات الجديدة لعملاء جونيبر وشركائها المزيد من حلول الأتمتة والأفكار.
• Marvis Minis: هو توأم الخبرة الرقمية للشبكات الرقمية الوحيد القائم على الذكاء الاصطناعي، ويستخدم نظام Mist AI لمحاكاة اتصالات المستخدم بشكل استباقي للتحقق من إعدادات الشبكة على الفور، والعثور على المشاكل دون حضور المستخدمين. ويحاكي هذا التوأم حركة مرور المستخدم النهائي/ العميل/ الجهاز/ التطبيق لمعرفة إعداد الشبكة من خلال التعلم الآلي غير الخاضع للرقابة، وتسليط الضوء على مشاكل الشبكة بشكل استباقي. ويتم تحويل البيانات الواردة من Minis بشكل مستمر إلى محرك نظام Mist AI، لتوفير مصدر إضافي للرؤية الشاملة بهدف الحصول على أفضل استجابات من الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات.
ولا تكون هناك أي حاجة إلى الإعداد اليدوي، لأن Minis يكون قيد التشغيل بصورة دائمة، ويمكن نشره تلقائياً عبر عمليات التشغيل (ومن ذلك على سبيل المثال بعد تغيير إعداد الشبكة)، أو جدولتها عند الطلب باستخدام حركة المرور الاصطناعية خلال فترات انخفاض استخدام الشبكة (مثل فترة منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع). وعلى عكس حلول التوأمة الرقمية التقليدية والاختبارات الاصطناعية، يدمج التوأم Marvis Minis مباشرة مع الشبكة، مما يلغي الحاجة إلى المراقبة والتحليل اليدوي عبر أجهزة الاستشعار الخارجية والعملاء والتطبيقات.
• مساعد الشبكة الافتراضية Marvis لمركز البيانات: تقدم جونيبر أول مساعد شبكة افتراضية معزز بالذكاء الاصطناعي لمركز البيانات، ليوفر أفضل مستويات الرؤية والمعرفة طوال دورة حياة مركز البيانات بأكملها عبر الأجهزة من مختلف الشركات المورّدة. وعلى سبيل المثال، تم تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بكابلات وإعدادات مركز البيانات والاتصال عبر مختلف موردي الأجهزة في واجهة المستخدم (Marvis Actions UI)، إلى جانب اتخاذ التدابير الاستباقية المطلوبة. وتتيح واجهة المحادثة Marvis (CI) لفرق تكنولوجيا المعلومات طرح الأسئلة المباشرة والحصول بسهولة على الأفكار الواضحة من وثائق منتج مركز البيانات وقاعدة المعرفة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتُعرض إجراءات مركز البيانات في واجهة مستخدم واحدة مع إجراءات Marvis المماثلة للوصول السلكي واللاسلكي وشبكة SD-WAN الآمنة. ويتم أيضاً استخدام واجهة المحادثة Marvis CI ذاتها للاستعلامات المتعلقة بقاعدة المعرفة التوليدية عبر جميع منتجات جونيبر. وبذلك أصبح لدى عملائها مساعد شبكة افتراضي واحد للحصول على الرؤية الشاملة والضمان عبر جميع المجالات المؤسسية.
الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي: بنية تحتية فعالة وقابلة للتوسيع للتدريب والاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي
تعمل جونيبر على توسيع حلها لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر نهجاً سريعاً ومرناً لنشر مجموعات التدريب والاستدلال عالية الأداء في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضمان بساطة التشغيل، فضلاً عن توظيف الحد الأدنى من موارد تكنولوجيا المعلومات. ويتضمن الحل هندسة الشبكة القائمة على العمود الفقري والورقة لمركز البيانات، باستخدام مفاتيح QFX وأجهزة التوجيه PTX التي تدار بالاعتماد على حل Juniper Apstra، وهو الخيار الوحيد الذي يشمل العديد من الموردين لإدارة نسيج مركز البيانات وأتمتته وضمانه. ومن خلال العمليات الحصرية القائمة على المقاصد والمدعومة من Apstra، إلى جانب مساعد الشبكة الافتراضية Marvis الجديد المصمم لاستخدام مركز البيانات وتصميمات القائمة على الذكاء الاصطناعي ، تعمل جونيبر على تبسيط تعقيدات تصميم شبكات مركز بيانات الذكاء الاصطناعي ونشرها واستكشاف أخطائها وإصلاحها. ويسهم هذا النهج في تمكين العملاء من تحقيق المزيد بالاعتماد على موارد أقل لتكنولوجيا المعلومات. ويوفر الحل أيضاً مرونة استثنائية، ويبتعد عن القيود التي يفرضها المورّدون، حيث يتم ذلك من خلال دمج طيف متنوع من المعالجات والشرائح، وإدارة المفاتيح من مختلف الموردين، ودعم الالتزام ببنية الشبكة التي تستخدم تقنية الإيثرنت المفتوحة القائمة على المعايير.
وبناءً على المزايا المعمارية لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لجونيبر، تعلن الشركة عن المنتجات والقدرات الجديدة التالية لتحقيق المزيد من السرعة والكفاءة والنطاق:
• العمل على توسيع حل أتمتة وإدارة الشبكة Apstra من جونيبر لضمان معالجة أسرع وأكثر كفاءة لحركة مرور الذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي عبر الإيثرنت، بما في ذلك إدارة الازدحام وموازنة الأحمال والتحكم في التدفق.
• توفر أحدث أجهزة التوجيه وبطاقات الخطوط PTX، القائمة على منصة Express 5، أداءً متميزاً واستدامة لقابلية التوسع الهائلة، وتتميز بسرعة 800 غيغابت إيثرنت عالية الكثافة.
• يوفر محول QFX الجديد سعة مضاعفة مقارنة مع الجيل السابق، وهو أول محول مركز بيانات تم الإعلان عنه من شركات مصنعة للمعدات الأصلية باستخدام السيليكون الأكثر تقدمًا من Broadcom Tomahawk 5 لـ 800GE.
• وتدعم المنصتان الجديدتان PTX و QFX الكثافة العالية من المنافذ بسرعة 800 غيغابت إيثرنت، وبروتوكولات البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تكنولوجيا الوصول المباشر إلى الذاكرة عن بعد عبر الإيثرنت (RoCE v2) لشبكات مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة والقابلة للتطوير.
اعتبارات الاستدامة
تتجاوز منصة الشبكات الأصلية المعززة بالذكاء الاصطناعي متطلبات الاستدامة، مع الحفاظ على الأداء والأمن. ويعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات AIOps على تسهيل حل المشاكل بسرعة وعن بعد، ما يقلل من الحاجة إلى السفر بين المواقع بنسبة تصل إلى 85% في حالات محددة. ويتضمن أيضاً أجهزة موفرة للطاقة لتقليل الاستهلاك، وبنية معيارية لإجراء إصلاحات بطرق أسهل لإطالة عمر المنتج.
الاقتباسات الداعمة:
"مع حل الربط الشبكي القائم على السحابة Juniper Mist، يمكننا تشخيص مشكلات الشبكة بسرعة. وبفضل حل Marvis Minis، يمكننا الآن تحديد مشكلات الأداء اللاسلكي بشكل استباقي قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم لموظفينا وطلابنا".
- أميل كالدويل، مساعد مدير الاتصالات اللاسلكية والمتنقلة - جامعة واشنطن
"تمتلك منطقة مدارس آشلاند العديد من المواقع في جميع أنحاء منطقتنا، والتي نديرها بالاعتماد على حل Juniper Mist. ويسعدنا إعتماد تكنولوجيا Marvis Minis دون تحمل عبء تركيب أجهزة الاستشعار إضافية. ويتيح لنا هذا الأمر توفير المال والوقت، مع تقديم تجربة شبكة موثوقة لتعزيز النتائج الأكاديمية.
- ستيف ميتزل، المدير التنفيذي للعمليات، منطقة مدارس آشلاند، ولاية أوريغون
"توفر منصة الذكاء الاصطناعي الأصلية من جونيبر حلولاً شاملة للمؤسسات التي تسعى إلى الانتقال من استكشاف أخطاء الشبكة وإدارتها بشكل فعال إلى المستوى الاستباقي أو حتى التنبؤي. ويتيح الجمع بين الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات التي أثبتت فاعليتها وإضافة الاختبارات التركيبية توفير بيئات شبكية محسنة ومتاحة بدرجة عالية. وتعمل جونيبر على توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتشمل مركز البيانات من خلال ربط المساعد الشبكي الافتراضي Marvis مع Apstra، حتى تتمكن من توفير سياق شامل واستخدام مبسط، وذلك من خلال الاستفادة من واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. ويمكن أيضاً تطبيق حلول ومفاتيح الذكاء الاصطناعي الأصلية من جونيبر لتشغيل البنية التحتية للشبكة الخلفية للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكن للمؤسسات الاستفادة من حلول جونيبر المعتمدة لتسريع اعتماد بيئات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوقت اللازم لتقييمها".
- بوب لاليبرتي، محلل رئيسي، Enterprise Strategy Group
نبذة عن جونيبر نتوركس
جونيبر نتوركس تؤمن أن الاتصال يجب أ، تكون تجربة رائعة. تم تصميم منصة Juniper’s AI-Native Networking Platform من الألف إلى الياء عبر طبقة AIOps وأنظمتنا لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. بدءًا من عزل الأخطاء في الوقت الفعلي وحتى الكشف الاستباقي عن الحالات الشاذة والإجراءات التصحيحية ذاتية القيادة، فهو يوفر عمليات الحرم الجامعي والفروع ومركز البيانات والشبكة الواسعة (WAN) بإمكانية التنبؤ والموثوقية والأمان من المستوى التالي.
يمكن العثور على معلومات إضافية على موقع Juniper Networks () أو التواصل مع Juniper on X (Twitter) وLinkedIn وFacebook.
العلاقات الاعلامية:
بيني ستيل
جونيبر نتوركس
...
هاتف: +44 (0) 1372 385 692
معلومات حول منصة الشبكات الأصلية المعززة بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات لتقديم ضمان شامل
باستخدام الاستعلامات المستندة إلى الخبرة وسبع سنوات من تطور علم البيانات، تضمن منصة الشبكات الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جونيبر الاتصالات الموثوقة والقابلة للقياس والآمنة لجميع الأجهزة والمستخدمين والتطبيقات والأصول داخل المنظومة المفتوحة، مع إعطاء الأولوية لنهج السحابة أولاً:
• تستخدم البيانات المهمة، بدءاً من الوصول اللاسلكي والتوسع إلى مجالات أخرى، مثل الوصول السلكي وشبكة WAN والأمن، إضافة إلى مركز البيانات في الوقت الراهن.
• تحقق المنصة الجديدة الأتمتة الدقيقة والرؤية العميقة لاعتمادها على مجموعة أدوات موثوقة لعلم البيانات، ما يقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة إلى مستوى يقترب من الصفر. وتتضمن أيضاً ميزات فريدة مثل ارتباط الأحداث، والكشف الاستباقي عن الحالات الاستثنائية، وعزل الأخطاء بسرعة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وعمليات الشبكة المستقلة.
• تستخدم المنصة البنية التحتية المناسبة، بما في ذلك سحابة الخدمات الصغيرة الحديثة الوحيدة التي أثبتت كفاءتها ومرونتها الرائدة في القطاع في أربع من أكبر 10 شركات مدرجة حالياً على قائمة فورتشون.
إعادة تعريف عمليات الشبكة باستخدام الذكاء الاصطناعي: Marvis، خبير الشبكة.
يقدم مساعد الشبكة الافتراضية Marvis المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جونيبر الأتمتة السلسة والرؤية العميقة عبر منصة الشبكات الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالكامل.
• يوفر Marvis توصيات استباقية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينها بشكل مستمر عبر واجهة مستخدم مشتركة مستضافة على السحابة.
• يستخدم Marvis بشكل فريد واجهة محادثة باللغة الطبيعية البشرية، مع الاستفادة من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) في بعض حالات الاستخدام، الأمر الذي يمكّن العملاء من الحصول على إجابات مفيدة للمشاكل المعقدة عبر استعلامات لغوية بسيطة، مثل "لماذا يومض مفتاح التبديل باللون الأحمر؟".
• يعتمد Marvis مع العديد من الأدوات مثل Slack و Teams، ما يوفر للمستخدمين إرشادات واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات عندما الحاجة الماسّة إليها.
• يقوم Marvis بتحويل نموذج عمليات الشبكة بعيداً عن واجهة سطر الأوامر (CLI) ولوحات المعلومات إلى المحادثات التفاعلية على نحو يماثل الخبراء الأفراد، لكن هذا الحل يبقى في حالة يقظة تامة.
• يعمل نهج جونيبر تجاه الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات AIOps على رفع تركيز الفرق المتخصصة في هذا المجال، للحفاظ على اتصال الشبكة الأساسي وتقديم تجارب رقمية استثنائية وآمنة وشاملة للطلاب والموظفين والمرضى والضيوف والعملاء والموظفين.
• تم أيضاً تبسيط تجارب مشغلي الشبكة، ما أدى إلى التخلص من الحاجة إلى التنقل بين عمليات مختلفة، وخفض النفقات التشغيلية بنسبة تصل إلى 85%، وتقليل عدد حالات الأعطال بنسبة تصل إلى 90%، والحد من الأوقات اللازمة لحل الحوادث بنسبة تصل إلى 50%.
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