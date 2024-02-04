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في مناورات يابانية أمريكية.. تصنيف الصين لأول مرة كعدو افتراضي

2/4/2024 8:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت مصادر حكومية يابانية يوم الأحد أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي صنفتا الصين كعدو افتراضي لأول مرة في مناوراتهم للقيادة المشتركة، وسط مخاوف متزايدة بشأن غزو بكين المحتمل لتايوان في المستقبل.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن عملية المحاكاة الحاسوبية، التي بدأت في الأول من فبراير ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وضعت تصورا بحدوث حالة طوارئ في تايوان. وفي الماضي كان يستخدم اسم مؤقت عند الإشارة إلى العدو.

وتعكس هذه الخطوة الشعور الشديد بالأهمية الملحة مع تزايد المخاوف من أن الصين قد تتحرك تجاه تايوان خلال عدة سنوات وسط توترات جيوسياسية متزايدة.

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