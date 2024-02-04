حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

نفى شريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري،

صحة الأنباء التي تقول بإتاحة الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.



وأوضح سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن مبلغ العشرة آلاف دولار هو رسم إداري لا يُسترد، يتم دفعه عند تقديم طلب الحصول على الجنسية وفق صحيفة الشروق.

وأضاف إلى أن هناك برامج متنوعة للحصول على الجنسية مثل برنامج الـ200 والـ250 والـ300 ألف دولار، بجانب برنامج يتضمن إنشاء شركة أو المشاركة في شركة قائمة، يكون رأس مالها 350 ألف دولار (كحد أدنى) ودفع 100 ألف دولار للدولة.

وأشار المسؤول الوزاري أن الجنسيات العربية تتصدر طلبات الحصول على الجنسية المصرية، والتي قدّرها بمئات الطلبات، لافتا إلى أنه يتم إرسال الطلبات إلى الجهات الأمنية، وأن إتاحة الحصول على الجنسية قد يكون أحد وسائل زيادة العملة الأجنبية.



