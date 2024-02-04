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خبرني : مباحثات أميركية بريطانية بشأن جهود تحقيق هدنة بغزة

2/4/2024 8:00:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين،
إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش في اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الجهود لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق هدنة في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن بلينكن وكاميرون ناقشا التحرك لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية في البحر الأحمر، حسب وصفها.

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