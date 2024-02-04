خبرني : مباحثات أميركية بريطانية بشأن جهود تحقيق هدنة بغزة

خبرني : مباحثات أميركية بريطانية بشأن جهود تحقيق هدنة بغزة
التاريخ
2/4/2024 8:00:14 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين،
إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش في اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الجهود لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق هدنة في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن بلينكن وكاميرون ناقشا التحرك لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية في البحر الأحمر، حسب وصفها.
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