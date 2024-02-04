خبرني : أرتيتا بعد الفوز على ليفربول: أشعر بالفخر

MENAFN - Khaberni) خبرني - أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير 3 - 1 على ليفربول، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ23 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنعش أرسنال آماله في المنافسة على لقب البطولة العريقة، الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة، ليتقدم لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي (مؤقتا) بفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي لعب 21 لقاء فقط، فيما يتأخر بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

وصرح أرتيتا عقب اللقاء الذي جرى بملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، للموقع الرسمي لأرسنال: لقد كانت مباراة غير عادية، وأعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً مذهلا.

وأضاف أرتيتا: الأجواء التي خلقناها في الملعب هي أفضل ما رأيته هذا الموسم. لقد طالبنا بذلك، كان يتعين علينا أن نذهب إلى مستوى مختلف. وقد استجاب الجميع لذلك بطريقة لا تصدق.

وأوضح أرتيتا: أعتقد أن اللاعبين تركوا كل شيء خارج نطاق تلك المواجهة جانبا، لقد وضعوا قلوبهم وأرواحهم في كل كرة، أشعر بالفخر لما قدموه لأنني أعرف مدى صعوبة التغلب فريق صعب المراس بحجم ليفربول، وأدرك حجم ما يتعين عليهم القيام به لمحاولة القيام بما فعلوه على أرض الملعب. لذلك شكرا جزيلا لهم.

وتحدث مدرب أرسنال عما حدث داخل غرفة خلع الملابس خلال فترة الراحة، عقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم أرسنال بهدف لبوكايو ساكا في الدقيقة 14، لكن تعادل ليفربول جاء قبل نهاية الشوط الأول بهدف عكسي سجله مدافع أرسنال غابرييل ماغالياش في مرمى فريقه.

وقال أرتيتا: لقد استقبلنا هدفا سيئا حقا. هذا هو الواقع وقد أثر ذلك علينا بالفعل. لقد تأثرت غرفة تبديل الملابس في الشوط الأول ويمكنني الشعور بذلك، لأننا كنا نستحق أفضل بكثير بعد الشوط الذي قدمناه، لكننا استعدنا الاتزان بعد مرور 15 دقيقة على انطلاق الشوط الثاني، وسيطرنا على المباراة، وقمنا بتعديل بعض الأشياء ومنحنا أنفسنا فرصة جيدة حقا للفوز بالمباراة.

ويستعد أرسنال لمواجهة صعبة جديدة أمام مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد القادم في المرحلة الـ24 للمسابقة.