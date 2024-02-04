خبرني : الفيفا تعلن موعد ومكان انطلاق كأس العالم 2026

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأحد، إن استاد أزتيكا الأيقوني في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو.

ونظمت المكسيك كأس العالم مرتين عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.

كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنكلترا في الملعب ذاته.

وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخباً عوضاً عن 32، في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيصبح "أزتيكا" أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 3 مرات، بعدما سبق له اعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة الى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حين توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) توالياً.