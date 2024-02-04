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خبرني : إنتر يهزم يوفنتوس ويعزز صدارته

2/4/2024 7:19:20 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فاز إنتر ميلان على غريمه يوفنتوس 1-صفر في ملعب سان سيرو بفضل هدف بنيران صديقة في الشوط الأول وعانده القائم والحارس فويتشيخ شتينسني في الشوط الثاني ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد.

وسجل فيدريكو غاتي لاعب يوفنتوس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 ليمنح إنتر ميلان التقدم، وأرسل إنتر عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء أخفق غاتي في تشتيتها ليضع الكرة داخل شباك فريقه. وكاد هاكان شالهان أوغلو أن يضيف الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 57 لكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر.

واقترب غاتي من تعويض الخطأ الذي ارتكبه في الشوط الأول بتسديدة هائلة في الدقيقة 67 من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

ورد إنتر بمحاولة خطيرة انتهت بعرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة استقبلها نيكولو باريلا الذي أفلت من الرقابة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس شتينسني ببراعة في الدقيقة 69.

كما أنقذ حارس يوفنتوس محاولة خطيرة من ماركو أرناوتوفيتش من داخل المنطقة في الدقيقة 87.

ورفع إنتر رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة في الصدارة متقدما بأربع نقاط على يوفنتوس الثاني الذي لعب 23 مباراة.


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