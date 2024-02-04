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خبرني : وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

2/4/2024 7:19:20 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني- أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين عن حاجتها لتعيين محضرين وسائقين ومراسلين.

ودعت الوزارة، الراغبين بالتقدم لإشغال إحدى الوظائف المعلن عنها وممن لديهم شروط إشغال الوظيفة التقدم بطلب التوظيف الإلكتروني، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024
لغاية نهاية يوم الإثنين الموافق 19/2/2024.

وتاليا التفاصيل والشروط عبر موقعنا:

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