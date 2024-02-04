خبرني : وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني- أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين عن حاجتها لتعيين محضرين وسائقين ومراسلين.
ودعت الوزارة، الراغبين بالتقدم لإشغال إحدى الوظائف المعلن عنها وممن لديهم شروط إشغال الوظيفة التقدم بطلب التوظيف الإلكتروني، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024
لغاية نهاية يوم الإثنين الموافق 19/2/2024.
وتاليا التفاصيل والشروط عبر موقعنا:
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