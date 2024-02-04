خبرني : أحمد سعد يتبرع من إيرادات حفلاته لصالح الاقتصاد المصري

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الفنان أحمد سعد عن تبرعه بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التى يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري،

وفي مقطع فيديو نشره في حسابه على موقع "إنستغرام"، قال أحمد سعد: "طبعا إحساسي بأن مصر تمر بمشكلة اقتصادية، أصبح حاليا هذا الأمر يتعبني ويؤرقني بشكل كبير، ولطالما فكرت ما الذي باستطاعتي أن أقوم به لذلك، بصراحة شعرت أنه يجب علي أن أقوم بشيء، وقررت أن أتبرع من أجري الذي أتقاضاه من خارج مصر بالدولار، بمبلغ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، وهذا أقل ما يمكنني أن أقوم به، ولم يوجهني أحد أو يقول لي شيئا بهذا الصوص، هذا الأمر نابع مني حتى أنني لا أعرف كيف أتصرف بهم".

وأضاف أحمد سعد: "ولكن هذا أمر أقوم به لأشعر بأنني قمت بعمل جيد لحبيبتي وبلدي مصر، وأي شخص سيفعل ما قمت به سيشعر بأنه جيد وبده ستشعر فيه وتقدره"، متابعا: "وربنا يعدي كل حاجة وحشة ونقابل كل حاجة حلوة".



يذكر أن تصريحات رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بشأن مقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، كانت قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.