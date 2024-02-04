خبرني : أحمد سعد يتبرع من إيرادات حفلاته لصالح الاقتصاد المصري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن الفنان أحمد سعد عن تبرعه بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التى يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري،
وفي مقطع فيديو نشره في حسابه على موقع "إنستغرام"، قال أحمد سعد: "طبعا إحساسي بأن مصر تمر بمشكلة اقتصادية، أصبح حاليا هذا الأمر يتعبني ويؤرقني بشكل كبير، ولطالما فكرت ما الذي باستطاعتي أن أقوم به لذلك، بصراحة شعرت أنه يجب علي أن أقوم بشيء، وقررت أن أتبرع من أجري الذي أتقاضاه من خارج مصر بالدولار، بمبلغ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، وهذا أقل ما يمكنني أن أقوم به، ولم يوجهني أحد أو يقول لي شيئا بهذا الصوص، هذا الأمر نابع مني حتى أنني لا أعرف كيف أتصرف بهم".
وأضاف أحمد سعد: "ولكن هذا أمر أقوم به لأشعر بأنني قمت بعمل جيد لحبيبتي وبلدي مصر، وأي شخص سيفعل ما قمت به سيشعر بأنه جيد وبده ستشعر فيه وتقدره"، متابعا: "وربنا يعدي كل حاجة وحشة ونقابل كل حاجة حلوة".
يذكر أن تصريحات رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بشأن مقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، كانت قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.
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