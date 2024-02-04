خبرني : إقالة المدير الفني لمنتخب مصر فيتوريا وتعيين مدرب جديد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، رحيل البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري بعد الإقصاء من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا 2023، وتعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر منصة "إكس": "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون. مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

وأضاف البيان "وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز".

وتأهل منتخب مصر، الفائز باللقب 7 مرات، إلى أدوار خروج المغلوب في المركز الثاني عن المجموعة الثانية بـ3 نقاط بعد 3 تعادلات.



وخرج المنتخب المصري مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على يد منتخب جمهورية الكونغو، عقب خسارته بركلات الترجيح (7-8) بعد تعدلهما (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة "سان بيدرو" الإيفوارية.



وتولى فيتوريا تدريب منتخب "الفراعنة" في يوليو 2022. خلفا للمدرب إيهاب جلال الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة بنتيجة (1-4) أمام كوريا الجنوبية وديا.

وحقق منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا 12 انتصارا خلال 18 مباراة كان أكبرها على حساب جيبوتي بنتيجة (6-0) ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل الفراعنة خلال 5 مباريات من بينها 4 لقاءات في كأس الأمم الإفريقية وانتهت مباراة الكونغو الديمقراطية بالخسارة بركلات الترجيح بينما خسر الفراعنة مباراة وحيدة ضد تونس وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.