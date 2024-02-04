Monday, 05 February 2024 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شِرْفَةْ الْغَيْم

2/4/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حَبِيْبِيْ مَا انْت لِيْ وَحْدِيْ حَبِيْب وْ لا حَبِيْب الْكِلّ

كِثِيْر اللَّى يِحِبّ وْيِمْتِلِيْ وِيْفِيْض فِنْجَالِهْ

دِخِيْلِكْ لا تْحَاصِرْنِيْ حَبِيْبِيْ بَيْن شَمْس وْظِلّ

أنَا مِثْل الْمِطَرْ.. مِثْل الْقِدَرْ.. مِثْل الشِّعِرْ حَالِهْ

أنَا مِثْل الْبَحَرْ قَالَتْ لِيْ أمْوَاجِيْ تِكَلَّمْ قِلّ

وْ لا قَالْ الْبَحَرْ كِلّ الْكَلامْ اللَّى عَلَى بَالِهْ

أنَا اللَّى ألْف نَجْمٍ إهْتِدَى بِيْ وَالْف نَجْمٍ ضَلّ

سَرَى مِنْ شِرْفَةْ الْغَيْم الْبِعِيْدِهْ يَنْفِضْ ظْلالِهْ

تِقُوْل (أُمِّيْ) وَهَبْنِيْ شِعْرِيْ الْخَلاَّقْ عَزّ وْجَلّ

جِمَعْت لْه النِّجُوْم فْـــــــــــــ.. ثَوْبها وِابْتَل َّتْ أسْمَالِهْ

(أحِبِّكْ) لا تِصَيِّرْهَا عَلَى اوْرَاقِيْ سُؤَالْ وْحَلّ

دِخِيْلِكْ يَا حَبِيْبِيْ عَنْ جِوَابْ الْحِبّ وِسْوَالِهْ

أخَافْ آقُوْلها وِيْجِفّ وَرْدٍ بِالظِّنُوْن إبْتَلّ

وَانَا مَا احِبّ أكُوْن الشَّاعِرْ اللَّى يَبْكِيْ أطْلالِهْ

MENAFN04022024000110011019ID1107808422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث