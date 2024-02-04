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اللَّيْل وِالْقَنَادِيْل

2/4/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مِرِّيْ عَلَى قَلْبِيْ لْيَا عَسْعَسْ اللَّيْل

وْشُوْفِيْ مِدَاهِيْلِكْ وْرُوْفِيْ بْحَالِيْ

مَا احْدٍ لِهْ بْقَلْبِيْ حِضُوْر وْمِدَاهِيْل

غَيْرِكْ.. وْ لاَ احْدٍ يَشْغِلْ الْبَالْ غَالِيْ

آهِيْم لا شَالَوْا لِحُوْن الْمِوَاوِيْل

أسْرِيْ وْتَسْرِيْ بِيْ لِوَاعِجْ خَيَالِيْ

آعِيْش فِيْ ذِكْرَاكْ كِلّ التِّفَاصِيْل

الْبِعْد مِنْ دُوْنِكْ وْكَنِّكْ قِبَالِيْ

عَلَيْك شَفْقَاتْ الْجِوَارِحْ مَغَالِيْل

عَطْشَانْ يَا النَّهْر الْفُرَاتْ الزِّلالِيْ

كِنْت انْوِيْ آشُوْفِكْ عَلَى (طَلْعَةْ سْهَيْل)

وِ(سْهَيْل) غَابْ وْبَانْ (نَجْم الشِّمَالِيْ)

طَيْفِكْ وَانَا وِاللَّيْل وِالشِّعِرْ وِالْهَيْل

مَجْلِسْ عِزَا حَي ٍ صِعِيْب الْمَنَالِيْ..!

أنْظِرْ نِجُوْم اللَّيْل مِثْل الْقَنَادِيْل

وِشْ يِجْمَعْ الْعِشَّاقْ هُمْ وِاللِّيَالِيْ..؟

عَزّ اللّه إنِّيْ هَايِمٍ فِيْك بِالْحَيْل

مَا ادْرِيْ رِدَى حَظِّيْ أوْ انِّهْ هِبَالِيْ

يَا كِثْر مَا بَيْنِيْ وْبَيْنِكْ عَرَاقِيْل

فِوَارِقٍ تِقْطَعْ قِوِيّ الْحِبَالِيْ

وَجَّهْت لِكْ عَبْر الأثِيْر الْمَرَاسِيْل

وْشَرَحْت كِلّ اللَّى تِصَوَّرْ بْبَالِيْ

أشُوْف مِنْ دُوْنِكْ قِبُوْر الْمِوَاصِيْل

وْعِجِزْت لاقْنَعْ قَلْبِيْ الإنْفِعَالِيْ

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