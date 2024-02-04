روائع الفنون الرقمية في دبي ترسم قصص تقارب الشعوب

يعيش عالمنا الحديث تحولات وتطورات سريعة أثرت في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المجال الفني، حيث تحتل الفنون الرقمية مكانة متميزة، بعد أن باتت وسيلة تعزز جهود تقارب الشعوب وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة، ويبرز هذا جلياً في دبي ودولة الإمارات، حيث تبرز الفعاليات المتخصصة، المتنوعة، قيمة هذه الأنواع الفنية في تعزيز تواصل الثقافات وحوارها ونشر السلام والانفتاح.

وتشهد هذه النوعية من الفنون، مراحل تطور واغتناء متميزة في دولة الإمارات، جعلتها تكتسب ملامح وقوة تفرد وتأثير كبير تعزز من سماتها، حيث تتصف بكونها تقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الحواسيب والبرامج المتقدمة لابتكار أعمال فنية متنوعة وجميلة، وتناقش قضايا مهمة، كما تتضمن العديد من الأشكال المختلفة مثل الرسم الرقمي، والتصميم ثلاثي الأبعاد، والرسوم المتحركة، والفن الرقمي المتفاعل وغيرها، وتعتبر وسيلة فريدة وجذابة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، مما يمكن الأفراد من دمج ثقافاتهم الشخصية مع التقنية الحديثة.

وفي هذا السياق أكدت الفنانة التشكيلية الدكتورة مريم كتيت أن أحد الأسباب الرئيسية لأهمية الفن الرقمي في تقارب الشعوب هو قدرته على توسيع نطاق المشاهدة والوصول إلى جمهور عالمي، فهو يتيح للفنانين والمبدعين العرض الفني عبر الإنترنت، مما يسهل نقل الرسالة الفنية والتواصل مع الجماهير في مختلف أرجاء العالم، وبفضل الوسائط الرقمية، تستطيع الفنون الرقمية أن تصل إلى شرائح وجماهير مختلفة، مما يعزز فهم الثقافات المتنوعة وتعزيز الحوار الثقافي.

وأشارت إلى أن الفن الرقمي يعمل على تقريب الشعوب وتعزيز الوحدة العالمية من خلال المواضيع الجمالية والرمزية المشتركة بين الثقافات المختلفة، فعندما يقوم فنان بإنشاء عمل فني رقمي يعتمد على العناصر الجمالية والتقنية، فإنه يفتح الباب أمام الجميع لاستكشاف وتجربة هذا الفن، بغض النظر عن اللغة أو الثقافة، وهذا التفاعل يساهم في دمج وتبادل الأفكار والقيم بين الشعوب ويعمل على بناء قاعدة متينة لفهم وتقبل الآخر.

وأضافت: ((الفن الرقمي يمتاز بالتحرر من القيود الجغرافية والاقتصادية المرتبطة بالفن التقليدي، فبدلاً من الاعتماد على المعارض أو الغاليريات لعرض الأعمال الفنية، يمكن للفنانين الرقميين القيام بهذه العملية عبر الإنترنت بكل سهولة، وهذا يمنحهم فرصة للظهور والاعتراف بموهبتهم وإلهام القادمين الجدد، وبالتالي يعزز هذا الفن تفاعل الشعوب ويساهم في خلق مجتمع فني ديناميكي ومتنوع)).

سمات وقدرات

الفنان التشكيلي حمد النعيمي قال: ((بلا شك إن الفن الرقمي يساهم في التقريب بين الشعوب، ولكن يجب معرفة كيف وأين نستخدم هذا الفن ونسوق له، فمثلاً يمكننا من خلال ((الرموز غير القابلة للاستبدال)) إنجاز عمل فني يرمز لثقافتنا كعرب ويراه الأوروبيون أو غيرهم من شعوب العالم، ولا تكون لديهم أدنى فكرة عنه، مثلاً إذا قمت برسم شخص يرتدي الغترة والعقال، والكثير من الأمور الأخرى التي تعبر عن ثقافتنا وهويتنا، كلها تساهم في تعريف الشعوب بهويتنا وثقافتنا الغنية، وتجعل الآخر يقترب منا ويتعرف علينا بشكل أعمق)).

وأضاف: ((على سبيل المثال قمت بطباعة الرسومات الرقمية الخاصة بي على الساعات، والساعة معروف أن الغالبية العظمى من الناس تستخدمها في حياتهم اليومية وفي مختلف أنحاء العالم، وبذلك تمكنت من نقل الفن الرقمي الخاص بي من الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم وعرفت عنه بطريقتي الخاصة)).