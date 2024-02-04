متحف القهوة في دبي.. حكايات ونكهات وتقاليد

تنوعت أصناف القهوة ونكهاتها في دبي وغدت على درجة كبيرة من القيمة والمنزلة والفخامة بما يلبي متطلبات أذواق سكانها، ومع ذلك، يعتبر ((متحف القهوة في دبي))، الوجهة الأبرز التي تقدم القهوة وتأخذ على عاتقها سرد تاريخها وطرق تحضيرها والثقافات المحيطة بها، حسب ما أفاد أخيراً مقال في صحيفة ((جنوب الصين الصباحية)).

يشير المقال إلى أهمية القهوة في المنطقة العربية كرمز من رموز الضيافة، لافتاً إلى أن الدرهم الإماراتي، يحمل صورة الدلة، وأن معظم منازل أبناء الإمارات تضم زاوية مخصصة لطحن القهوة وتحميصها وتخميرها وتصفيتها وتقديمها للضيوف، حيث لا يكتمل أي لقاء ترحيبي أو اجتماعي من دون فنجان من القهوة.

((هكذا نحبها))

ووفق المقال، تتميز القهوة العربية بنكهة قوية، وهذا ما يؤكده خالد الملا الرئيس التنفيذي لمتحف القهوة بدبي بقوله: ((هكذا نحبها نحن العرب)).

ويلفت الملا إلى أن متحف القهوة في دبي الواقع في حي الفهيدي القديم، بعيداً عن المباني والمنتجعات الفاخرة التي تشتهر بها المدينة، يعد واحداً من بين 17 متحفاً رئيسياً للقهوة في العالم، ويكمن دوره في تسليط الضوء على تاريخ القهوة وطرق تحضيرها والثقافات المحيطة به من خلال مجموعة واسعة من الكتب والمحامص والمطاحن وأواني التقديم والأكواب من أنحاء العالم، وبعض تلك العناصر تم إنتاجها قبل ما يقرب من 300 عام.

ويحتوي متحف القهوة في دبي على مجموعة صغيرة من الأواني الفخارية والفناجين، أما المطاحن، الخشبية والمعدنية واليدوية والآلية، فيعود تاريخ بعضها إلى عام 1725. ومن بين أكثرها إثارة للاهتمام، وفق الصحيفة، تلك التي استخدمها الجنود الألمان في الحربين العالميتين وإحداها مصنوعة من قذائف الرصاص، كذلك علب التنك لتصدير القهوة من الصين قبل 50 عاماً. ويعرض المتحف أيضاً العديد من الهاونات والمدقات بأحجام وأشكال مختلفة.

1935

أما من بين أهم الكتب في المتحف، نسخة الطبعة الثانية من كتاب ويليام أكرز بعنوان ((كل شيء عن القهوة)) الصادر بتاريخ عام 1935، حيث يفيد خالد الملا بأن ((الكتاب نادر ويعتبر أهم كتاب عن القهوة في القرن العشرين))، وكان ويليام أكرز، وفق المقال، المحرر المؤسس لـ ((مجلة تجارة الشاي والقهوة)) وأمضى حياته في التعلم عن هذين النوعين.

ويلفت المقال في الختام إلى أن المتحف يقدم دورات بتركيز على تخمير القهوة وتحميصها، وكيفية التعرف على أصنافها المختلفة وتحضيرها، مع شرح للأهمية الاقتصادية لهذا المنتج وتوفيره سبل العيش للملايين في دول مثل إثيوبيا والبرازيل وكولومبيا والهند.