قامات الأدب الإماراتي وحكايات روائعه

استضاف مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يختتم فعاليات دورته الـ 16 يوم غد، جلسة بعنوان ((قامات الأدب الإماراتي))، شارك فيها معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والباحثة والكاتبة د. رفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة في دبي، وأدارتها الأديبة صالحة عبيد، حيث نوقشت خلالها مضامين وجماليات الأدب الإماراتي، ومراحل تطوره، وطبيعة الموضوعات والقضايا التي شغلت الكاتب الإماراتي على مر العقود.

واستعرض معالي محمد المر في حديثه، أهمية نتاجات الأديب الإماراتي، والأديبة الإماراتية، وطبيعة الخصوصية والجماليات التي يحتوي عليه النتاج الأدبي في الدولة، مؤكداً أن المشهد الثقافي في دبي ودولة الإمارات، بات في مصاف ومنازل عالمية متطورة ورائدة.

ودعا الشباب أيضاً، إلى ضرورة الانخراط في العطاء الأدبي والإبداعي بشكل معمق، خصوصاً في هذه المراحل النوعية والخصبة في مسارات تقدم الدولة، حيث هناك الكثير من القصص والقضايا التي يمكنهم تناولها والكتابة عنها.

بدورها، أكدت د. رفيعة غباش، أن المرأة الإماراتية، ومنذ القدم، تميزت بمهارتها وكفاءتها في شتى ميادين العطاء والإبداع، سواء بوصفها متعلمة ومتنورة، أو بوصفها سيدة منزل، وصاحبة دور نوعي في المجتمع، وأيضاً برزت جديرة بكل المسؤوليات العائلية والمجتمعية.

وأكدت غباش أن الأدب الإماراتي قطع أشواطاً مهمة، مؤكدة أدوار ومكانة الأديبات الإماراتيات في إغناء وتطور الحراك الثقافي. ولكنها دعت، في الوقت نفسه، إلى ضرورة حرص الأجيال على التمسك بثقافتها وقيمها، وضرورة أن يحرص الكاتب الإماراتي على تعزيز وتقوية دعائم هذه المسألة، لأنها تمثل أساس صوننا لهويتنا، وقدرتنا على التطور بشكل سليم، لا يمس ذاتنا الثقافية والاجتماعية.

واستعرضت د. رفيعة غباش، تجربتها في تأسيس متحف المرأة، وطبيعة النجاح الذي حققه، خاصة أنه يحكي سيراً وحقائق فريدة، عن تمكين وأهلية المرأة الإماراتية، منذ البواكير، مبيناً دورها الجوهري في ارتقاء المجتمع وتميزه. وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المتنوعة التي تمس الثقافة الإماراتية.

واستعرض المتحدثان أهمية نتاجات مجموعة من الكتاب والشعراء والبحاثة الإماراتيين، الذي حققوا نجاحات عربية وعالمية مهمة، عززت قيمة وأهمية الثقافة الإماراتية على خريطة الثقافة العالمية. كما ناقشت الجلسة علاقة الأدب الإماراتي بالمكان وكيفيات وجماليات رصد الأديب الإماراتي لثيم مجتمعه وقدرته على عكسها بشكل خلاق عبر منتج أدبي شيق ومحكم في قوالب اشتغاله وسبكته.

وشددت النقاشات في الجلسة على ضرورة التمسك بالهوية وعناصرها في ما نكتب، وذلك بموازاة مواكبة روح العصر ومشهد التطور والتقدم النوعيين اللذين تعيشهما الإمارات في كافة الحقول الحياتية. وفي ختام الجلسة، أجاب المشاركان على أسئلة الحضور، حيث استعرضا آفاق ومسارات التمكين النوعي لشباب الإمارات المبدعين ليكونوا مؤهلين لتقديم منتج ثقافي ثري متميز.