«أصوات أجيال المستقبل» تطلق المجموعة الرابعة للقصص الفائزة

أطلقت، أمس، خلال فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس، المجموعة الرابعة من سلسلة مختارات ((أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية))، وهي مجموعة متميزة تحتضن قصصاً من تأليف أكثر من 20 كاتباً من الأطفال الذين فازوا في مسابقة ((أصوات أجيال المستقبل)). إذ أطلق الكتاب في حفل خاص حضرته الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة ((أصوات أجيال المستقبل)) لمنطقة الشرق الأوسط.

وشهد الأطفال الفائزون في مسابقة 2023 قصصهم تُبث فيها الحياة من قِبل إبداعات الرسامين المحليين وذلك خلال أهم فعالية للأدب في المنطقة.

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: ((فخورة بهؤلاء المبدعين الصغار لتفانيهم في الدعوة للاستدامة من خلال قصصهم التي تحفل بشغف وعاطفة واضحين. ومن المهم الاستماع لأصواتهم ولنداءاتهم للحفاظ على البيئة وللالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل)). وتابعت: ((أؤمن بهم وبقدرة قصصهم على إلهام التغيير الإيجابي والمساهمة في تشكيل عالم أكثر استدامة وشمولية)).

وقدم الحفل الفائزون في دورات المسابقة السابقة، عبدالكريم عصمت وعصام وغزال ومحمد حمزة صدّيقي، كما تضمنت الفعاليات فقرة أداء لجوقة مدرسة ((ريبتون)) الابتدائية بالبرشاء ويوسف خان، قدمت فيها مقطوعة ((طفل المحيط))، من تأليف شامي بيتهيا. كما قام الفائزان بالمركز الأول بالمسابقة لعام 2023، يوسف أبو عيسى ومير فراز، بقراءة مقتطفات من قصصهما باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار ((ELF)) للنشر، عن بالغ سعادتها بإطلاق المجموعة الجديدة، قائلةً: ((يسرنا أن نحتفي بإبداع ورؤى الصغار مؤلفي قصص أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية في مهرجان الإمارات للآداب وفي حضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة أصوات أجيال المستقبل)).

وأضافت: ((يؤكد هذا الحدث أهمية القصص في إلهام التغيير الإيجابي ويُعد غاية في الأهمية ولا سيما بعد استضافة الإمارات مؤتمر أطراف المناخ (COP28)؛ إذ يعزز إطلاق هذه المجموعة التزامنا بالاستدامة وبالحوارات العالمية التي كانت جزءاً من المؤتمر. إننا لم نحتفِ اليوم بإطلاق الكتاب فحسب بل بقدرة الكلمات الاستثنائية على تحقيق التغيير وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً)).