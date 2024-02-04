عوالم ثقافية ومعرفية موشاة بالجماليات والدهشة والفرح

(MENAFN
- Al-Bayan)
يروي مهرجان طيران الإمارات للآداب، جوانب عديدة من حكايات تفرد دبي، وجماليات ميادين الحياة فيها، وتميز سياقاتها الإبداعية.. كما يحفز الأطفال على التمسك بالمعرفة، ويقربهم من عوالمها، خاصة عبر جعلهم على تواصل عن قرب مع عوالم مؤلفات فريدة.
كما تتبدى في أركان المهرجان وفعالياته المتنوعة، صور لجماليات تناغم الحضارات في سياقات برامج ثقافية بانورامية، تعضدها جلسات وورشات ثرية، وهو ما يذكي فرح ومتعة وسكينة الأطفال، ويغرس في أنفسهم الشغف بالمعرفة والفكر، وهذا ما ينسحب أيضاً على أفراد الجمهور من الفئات العمرية كافة، من شتى الشرائح والفئات، حيث يبادر هؤلاء، بجنسياتهم المتنوعة، لحضور الفعاليات، والتمتع بمضامينها، والاستزادة منها، بجانب انغماسهم بتجارب تفاعلية تسافر بهم إلى عوالم الترفيه والمتعة.
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