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عوالم ثقافية ومعرفية موشاة بالجماليات والدهشة والفرح

2/4/2024 7:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يروي مهرجان طيران الإمارات للآداب، جوانب عديدة من حكايات تفرد دبي، وجماليات ميادين الحياة فيها، وتميز سياقاتها الإبداعية.. كما يحفز الأطفال على التمسك بالمعرفة، ويقربهم من عوالمها، خاصة عبر جعلهم على تواصل عن قرب مع عوالم مؤلفات فريدة.

كما تتبدى في أركان المهرجان وفعالياته المتنوعة، صور لجماليات تناغم الحضارات في سياقات برامج ثقافية بانورامية، تعضدها جلسات وورشات ثرية، وهو ما يذكي فرح ومتعة وسكينة الأطفال، ويغرس في أنفسهم الشغف بالمعرفة والفكر، وهذا ما ينسحب أيضاً على أفراد الجمهور من الفئات العمرية كافة، من شتى الشرائح والفئات، حيث يبادر هؤلاء، بجنسياتهم المتنوعة، لحضور الفعاليات، والتمتع بمضامينها، والاستزادة منها، بجانب انغماسهم بتجارب تفاعلية تسافر بهم إلى عوالم الترفيه والمتعة.

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