الأديبات العربيات يثرين مسارات التنمية والتطور في مجتمعاتنا

تميزت المرأة العربية على مر العصور بدورها الكبير في تنمية المجتمع، فهي من يقال عنها إنها ((نصف المجتمع، وتربي النصف الآخر))، وهي الكاتبة والأديبة والروائية والمحامية والمعلمة، والوزيرة والمؤهلة لتحمل مسؤوليات كافة المهام، التي لم تعد عصية عليها، خاصة مع تمكين المرأة في العديد من الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات.

ومع تطور المشهد الثقافي في العالم العربي، استطلعت ((البيان))، ضمن أجواء وفعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يشهد حضوراً ومشاركات نوعية للأديبة الإماراتية، والعربية بوجه عام، ماهيات ومدى قدرة الأديبة العربية على أن تكون فاعلة في المشهد المحلي الثقافي والأدبي والتنموي والاجتماعي، وكيف بات هناك صدى لما تكتبه وتنشره، حتى صار مؤثراً في المجتمع أيضاً بشكل أو بآخر.

وذلك من خلال آراء العديد من الكاتبات العربيات اللاتي وضعن بصمتهن في عالم الشعر والرواية والقصة القصيرة والفن التشكيلي وغيره الكثير، إذ رصدت معهن مدى تأثير ما كتبنه وقدمنه على المجتمع.

الكاتبة سارة الصرّاف، أكدت أن المرأة العربية تمكنت من أن يكون لها صدى وتأثير كبيران في مجتمعها، فالكتابة تعد جزءاً من أدوار أخرى عديدة تمتلكها وتعبر عنها في مختلف المجالات الأدبية، سواء الشعر أو الرواية أو المقال الأدبي، ولا شك أن صوتها يصل، مشيرة إلى أن صوت المرأة وخطابها الإبداعي لا يختلف عن صوت الرجل،، والمرأة الآن في العالم العربي صوتها مسموع ومؤثر أيضاً، حيث تمكنت من الوصول والتحليق عالياً في فضاءات النجاح، وتركت بصمتها الخاصة.

دور معرفي

بدورها، أكدت الروائية والإعلامية، الزميلة ريم الكمالي، أن الرواية الإماراتية اليوم أصبحت في صميم الجلسات والمجالس تحليلاً ونقاشاً، وبات دور الأدب الروائي دوراً معرفياً وفاعلاً بقوة، بدليل كثرة النوادي القرائية والصالونات الأدبية، والندوات حول الرواية، وكتابات النقاد والمقالات، كما أن بعض الروايات تحولت إلى مسرحيات ومسلسلات.

وأضافت: ((هناك أمر هام، وهو أن الجمهور القارئ بات يتثقف من الرواية، وحتى الباحثون منهم أصبحوا يراقبون الأحداث المميزة في الرواية التاريخية كمثال، ويستلهمون من تلك الفترات موضوعاً وعنواناً لكتبهم البحثية، من خلال زمن الرواية الذي يطرح قضية منسية، على سبيل المثال)).

واستطردت ريم الكمالي: ((بلا شك أن الروائيات في الإمارات بتن يؤسسن معرفة، بدليل آخر طرح كتبهم في الجامعات وكليات العلوم الإنسانية لتناقش، مع تقديم بحث للطلاب حولها، وفي متناول الجميع، كما أن المجتمع أصبح ينتظر الروايات المكتوبة من أجل قراءتها ومناقشتها، لأنهم أصبحوا يؤمنون بالقوة التحويلية للكتب إجمالاً)).

وأوضحت الكمالي أنه بعد أن عززت الرواية فكرتها وسردها في اللغة والخيال والتاريخ والتقاليد والمرأة، باتت حبكتها أكثر دهشةً وفضولاً، وبالتالي، حضوراً في قلب القارئ، الذي أخذ بدوره يتعاطف مع الأبطال بمشاعر فياضة، مستنكراً النهاية، أو يبني تكملة، أو يتساءل بدهشة، وكما نشهد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إشارات في البيوت والمجالس ونقاشاتهم عن الأبطال الذين تم طرحهم في الروايات، متوسعين في وجهات النظر، حتى تغير مناخ التواصل الثقافي، وأصبح هادفاً.

وترى الروائية ريم الكمالي، أن الخيال ليس بجديد على المجتمع، فمنذ جيل أمهاتنا وأجدادنا، والقصص الشفاهية في حياتهم كانت حاضرة وبقوة، سواء قصص مروية، توفر لأفراد المجتمع البسيط خيالاً وملاذاً فريداً في حياتهم اليومية، بما كانت تقدمه تلك القصص من الإثارة والدراما والتجارب العاطفية والرعب والمغامرة، أو كل ما لا يواجهونه غالباً في الواقع، فالرواية ضمير المجتمع، والأديبة الإماراتية، بلا شك، أصبحت فاعلة في المشهد المحلي والثقافي والأدبي، وما تنشره له صدى وتأثير كبيران.

قيمة

من جهتها، قالت الكاتبة عائشة السيفي: ((لم تمر حقبة تاريخية في الوطن العربي أو العالمي، إلا وكان للمرأة دور فيها، بل وقدرة على التعبير عن كل ما يختلج في عوالمها الداخلية والخارجية، والآن تمتلك المرأة اليوم الأدوات التي تهيئها للكتابة، سواء عن المرأة نفسها، أو عن مختلف القضايا والإشكاليات، والتعبير عنها بشتى الطرق، ونرى في الرواية العربية عموماً، والخليجية بشكل خاص، تميزاً واضحاً، لكن الشعر كحالة متفردة، بحاجة إلى أن تطرق فيه مساحات أكبر وأوسع، وهذا يمكن أن يحدث بالتدرج، فكلما رأينا المزيد من الأصوات النسائية التي تطرق مساحات تخص المرأة، لم يسبق أن طرقت من قبل، لما زادت مساحات تعبير المرأة وتميزها)).