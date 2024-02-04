«إعادة إنتاج التراث الشعبي».. منهج عملي ونظرية متكاملة

((إعادة إنتاج التراث الشعبي))، واحد من الإصدارات الحديثة بالمكتبات، والتي تعد إسهاماً نظرياً ومنهجياً محكماً في برامج البحث والدراسات المعمقة الهادفة إلى دراسة التراث الشعبي.

هذا الكتاب الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، في جزأين، للدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، يتناول بالتفصيل الدقيق، نصيبَ جماعة محددة من التراث، ودورها في حمله وإعادة إنتاجه. ويقصد بإعادة إنتاج التراث الشعبي ضمن محاور الكتاب، ووفق ما جاء على غلافه: ((قدرة أساليب الحياة في أي مجتمع، على استمرار أهم ملامحها عبر التغيُّر)).

ونتبين في هذا الإطار، أنه يحاول الكتاب أن يؤسس لنظرية متكاملة وقائمة على بيانات ميدانية دقيقة في تفسير عمليات إعادة إنتاج التراث الشعبي، وتداوله عبر أربع عمليات: التواتر (كثرة الشيوع والتكرار)، والاستعادة، والإضافة بالاستعارة، والإضافة بالإبداع، نتيجة لتغيرات الحياة الحديثة، والتبادلات الثقافية والبشرية، وهو دراسة جادَّة لسد الفراغ المعرفي في مجال دراسة الثقافة الشعبية، بالتطبيق على حياة فقراء الحضر بمدينة القاهرة.

يشار إلى أن مسيرة مؤلف الكتاب، الدكتور سعيد المصري، ترتكز على البحث بمنهج علمي، وتفكير نقدي متعمق، في تحليل قضايا الواقع من منظور موسع، يأخذ في اعتباره منهج التحليل الثقافي، ورؤى العالم في الأنثروبولوجيا، والاهتمام بإجراء دراسات علمية منطلقة من نظريات معاصرة، والشراكة في المجال العام، وهو بذلك يعد امتداداً لمدرسة علم الاجتماع الحديث والمُعاصر المصرية، وهي مدرسة تتميز بصرامة المنهج العلمي في تناول الظواهر المجتمعية الجديرة بالدراسة.

ويغني الكتاب جهود الباحثين في المجال، موفراً مرجعاً مهماً للبحاثة والمتخصصن، خاصة وأنه ينطوي على منهج علمي توصيفي دقيق، يرصد جوانب موضوع البحث وفق أسلوب ومعايير ناظمها الدقة العلمية.