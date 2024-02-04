«ظلال الماضي» تروي قصص غانا

تمنح الصور القديمة من تاريخ غانا في غاليري ((إيفي)) للفن المعاصر بدبي، والتي التقطتها عدسة المصور الغاني الراحل، جيه كي بروس-فاندروبويجي، لمحة عن التحول الكبير الذي شهدته الحياة في تلك الدولة الأفريقية، خلال القرن العشرين.

المعرض المقام بعنوان ((الكشف عن ظلال الماضي))، يصور تاريخ غانا الحديث خلال الفترة من 1899 إلى 1989، والتغيير الثقافي الذي شهدته البلاد قبل وعلى أعتاب الاستقلال وبعده، في فترة شهدت اندماج التراث الغاني التقليدي بالحداثة على الطراز الغربي.

ويُعرف الفنان بالأيقونة المخفية للتصوير الفوتوغرافي في أفريقيا، وتعد صوره التي التقطها بالأبيض والأسود، سرداً محلياً أصيلاً لتاريخ غانا، من فترة ((ساحل الذهب))، وصولاً إلى الاستقلال وبعده، عبر تتبعها الأزياء المتغيرة والممارسات الثقافية، كرياضة الملاكمة وطقوس الزواج، وغيرها.

أزياء وتقاليد

تعرض إحدى صور المعرض المستمر حتى 20 فبراير الجاري، عروسان متزوجان حديثاً بملابس أنيقة ذات طراز غربي، فتظهر العروس بثوب زفاف أبيض طويل، وغطاء رأس مطرز يصل إلى الأرض، ويظهر العريس ببدلة سوداء، وقد اعتمر قبعة، فيما يرتدي كلاهما قفازات بيضاء. تعود هذه الصورة التي تحمل عنوان ((الزفاف)) إلى عام 1930 في أكرا غانا، وهي واحدة من 25 صورة التقطها المصور الشهير، كاشفاً فيها النقاب عن ظلال الماضي، وقصة التاريخ الغاني الحديث.

وقد اجتمع المصور أيضاً خلال حياته المهنية بعدد من الشخصيات المهمة، ومن بينهم كوامي نكروما، أول رئيس لغانا، بعد استقلالها عن بريطانيا في مارس 1957.

نافذة على الجمال

يقول كوامي مينتاه مدير معرض غاليري أيفي لمجلة ((وول بايبر)) اللندنية للتصميم والعمارة: ((إن رؤية صوره الرائعة، توفر نافذة على الجمال والثقافة والحياة اليومية لغانا في السابق.

وفي أعماله الغزيرة، يمكن اكتشاف، ليس فقط عبقريته كممارس ومبتكر، وإنما أيضاً تطور الثقافة والهوية الغانية خلال القرن العشرين))، إذ تُظهر إحدى الصور الشوارع النابضة بالحياة في أكرا في النصف الأول للقرن العشرين، مع مركبات ذات طراز غربي تسير وسط سوق مزدحم، ونساء على رؤوسهن قطع قماش، ورجال بسراويل قصيرة وربطة عنق، يركبون على دراجات هوائية، فيما تُظهر صور أخرى زعماء القبائل جالسين بأثوابهم التقليدية ذات الأنماط الملونة وسط شارع من السيارات الغربية.

ترميم

وسبق أن عُرضت أعمال الفنان في معرض الفن الأفريقي المعاصر في لندن العام الماضي، حيث على مدار ثلاث سنوات، قامت حفيدته، كيت تاماكلو، بترميم أعماله، التي أصبح لها الآن منزلاً دائماً في الاستوديو الذي أسسه جدها في عام 1922 في أكرا.

تقول تاماكلو إن عملية استعادة صور جدها ((كانت عملاً محبباً على مدار السنوات الثلاث الماضية))، ومكنّتها ((من التفكير في تاريخ غانا بمنظور جديد))، وتستمر ((في تعليمها أشياء جديدة عن الحياة والمجتمع خلال حياته)).