جماهير العين تنشد العودة القوية لـ«الزعيم»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبدت بعض الجماهير العيناوية القلق من تذبذب أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تعادل العين الأخير أمام الأخدود السعودي ودياً، وخسارته قبل ذلك من التعاون، وهو ما اعتبرته تراجعاً على مستوى الأداء والنتائج بالفترة الأخيرة لفريقها، معبرين عن تخوفهم، خاصة وأن الفريق البنفسجي لديه تحديات قوية، خصوصاً في البطولة الآسيوية بعد تأهله إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، إلى جانب المنافسة على الألقاب المحلية، بما في ذلك دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه المركز الثاني بالترتيب العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث تأهل إلى نصف نهائي المسابقة.
ومنذ التعاقد مع الأرجنتيني هيرنان كرسبونوفمبر الماضي خلفاً للهولندي شرودر قاد العين في 12 مباراة ودية ورسمية فاز في 6 مباريات، منها 3 بدوري أدنوك للمحترفين على شباب الأهلي وخورفكان والبطائح، ومباراة بدوري أبطال آسيا، حيث فاز على أهال التركماني، كما فاز ودياً على الاتحاد وظفار العماني، وتعادل مع اتحاد كلباء بالدوري، ومع الأخدود السعودي ودياً، وخسر في 4 مباريات، بالدوري أمام الوحدة، وبدوري أبطال آسيا أمام بختاكور الأوزبكي، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر، وودية التعاون السعودي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04022024000110011019ID1107808410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.