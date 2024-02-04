جماهير العين تنشد العودة القوية لـ«الزعيم»

أبدت بعض الجماهير العيناوية القلق من تذبذب أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تعادل العين الأخير أمام الأخدود السعودي ودياً، وخسارته قبل ذلك من التعاون، وهو ما اعتبرته تراجعاً على مستوى الأداء والنتائج بالفترة الأخيرة لفريقها، معبرين عن تخوفهم، خاصة وأن الفريق البنفسجي لديه تحديات قوية، خصوصاً في البطولة الآسيوية بعد تأهله إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، إلى جانب المنافسة على الألقاب المحلية، بما في ذلك دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه المركز الثاني بالترتيب العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث تأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

ومنذ التعاقد مع الأرجنتيني هيرنان كرسبونوفمبر الماضي خلفاً للهولندي شرودر قاد العين في 12 مباراة ودية ورسمية فاز في 6 مباريات، منها 3 بدوري أدنوك للمحترفين على شباب الأهلي وخورفكان والبطائح، ومباراة بدوري أبطال آسيا، حيث فاز على أهال التركماني، كما فاز ودياً على الاتحاد وظفار العماني، وتعادل مع اتحاد كلباء بالدوري، ومع الأخدود السعودي ودياً، وخسر في 4 مباريات، بالدوري أمام الوحدة، وبدوري أبطال آسيا أمام بختاكور الأوزبكي، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر، وودية التعاون السعودي.

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