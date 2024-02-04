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استاد هزاع بن زايد يستضيف نهائي كأس رئيس الدولة

2/4/2024 7:18:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد اتحاد الكرة استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لاستضافة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن يتم تحديد موعد المباراة لاحقاً.

وتجرى اليوم بفندق إرث بأبوظبي في السادسة و45 دقيقة، مراسم قرعة دور الـ 16 في الكأس الغالية للموسم الجاري 2023 - 2024، بحضور مسؤولي اتحاد الكرة، والأندية الـ 16 المشاركين في النسخة الحالية من البطولة التي أقيمت تصفياتها التمهيدية خلال الفترة من 2 سبتمبر إلى 3 ديسمبر 2023، بمشاركة 17 نادي، وأسفرت عن تأهل دبا الفجيرة والعربي إلى الدور ثمن النهائي، للمنافسة مع أندية دوري أدنوك للمحترفين الـ 14 على التأهل إلى دور الثمانية.

وسيتم خلال القرعة، تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات أيام 16 و17 و18 الجاري، على أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 2 و3 أبريل المقبل، والدور نصف النهائي يومي 16 و17 من الشهر نفسه، على ملاعب محايدة، مع العلم أن مباريات البطولة الغالية تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

تنظيم

وقال محمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم إن فرق العمل المختلفة بالاتحاد أنهت كل الأمور التنظيمية للحدث الذي تترقبه جميع الأندية المشاركة والجماهير ووسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع الأندية بهدف التشاور حول كل ما يتعلق بالبطولة الأغلى ونظامها.

وأكد الأمين العام حرص اتحاد الكرة على تطبيق أعلى معايير الجودة في هذه النسخة بداية من نظام القرعة التي ستكون إلكترونية، وكذلك في مباريات مختلف الأدوار التي ستشهد مبادرات جديدة ومبتكرة، موجهاً شكره لكل الشركاء والأندية ووسائل الإعلام والرعاة على جهودهم في دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي يُنظمها اتحاد الكرة.

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