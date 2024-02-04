حضور عربي شبه دائم في نصف نهائي كأس آسيا

مع وصول منتخبي قطر والأردن إلى نصف نهائي النسخة 18 من كأس آسيا لكرة القدم في قطر، تكون المنتخبات العربية قد سجلت حضوراً شبه دائم في نصف نهائي كأس آسيا في 12 مرة سابقة بلغت فيها مربع الأربعة الكبار طوال 52 عاماً منذ أول ظهور عربي على مسرح البطولة في النسخة الخامسة بتايلاند 1972.

وفي ثاني ظهور للمنتخبات العربية في النسخة السادسة من كأس آسيا في إيران 1976، تأهل منتخبا العراق والكويت إلى الدور نصف النهائي، والتقى المنتخبان معاً، وفاز الأزرق الكويتي على شقيقه العراقي بثلاثة أهداف لهدفين، بينما شهدت النسخة السابعة في الكويت 1980، تأهل الأزرق الكويتي وحيداً إلى الدور نصف النهائي، وفاز على نظيره الإيراني بهدفين لهدف، وفي النسخة الثامنة في سنغافورة 1984، تأهل منتخبا السعودية والكويت إلى نصف النهائي.

3 منتخبات

وفي النسخة التاسعة لكأس آسيا في قطر 1988، تأهل المنتخب السعودي وحيداً إلى نصف النهائي، بينما شهدت النسخة العاشرة في اليابان 1992، تأهل منتخبي الإمارات والسعودية إلى الدور نصف النهائي، وشهدت النسخة 11 في الإمارات 1996، تأهل 3 منتخبات عربية إلى الدور نصف النهائي هي: الإمارات والسعودية والكويت.

النسخة 12

وتأهل المنتخب السعودي وحيداً إلى نصف نهائي النسخة 12 من كأس آسيا في لبنان 2000، بينما تأهل الأحمر البحريني وحيداً أيضاً إلى نصف نهائي النسخة 13 في الصين 2004، بينما تأهل منتخبا العراق والسعودية إلى نصف نهائي النسخة 14 في ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند 2007.

وضمن منتخبا الإمارات والعراق التأهل إلى نصف نهائي النسخة 16 في أستراليا 2015، بينما شهدت النسخة 17 في الإمارات 2019، تأهل منتخبي الإمارات وقطر إلى الدور نصف النهائي.

وفي النسخة 18 في قطر 2024، يواجه العنابي القطري نظيره الإيراني بعد غدٍ، بينما يلتقي المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي غداً، سعياً إلى الوصول للمباراة النهائية، والمنافسة على حصد اللقب القاري السبت المقبل.

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