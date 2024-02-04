مهرا تُهدي الإمارات أول ذهبية في «ألعاب الأندية العربية للسيدات»

أهدت مهرا عبدالله ملا لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، الإمارات أول ميدالية ذهبية، في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجاءت الميدالية الذهبية في فردي سلاح ((السابر)) في أول أيام منافسات المبارزة، وتغلبت مهرا في المباراة النهائية على زميلتها أصيلة درويش التي أهدت الإمارات الميدالية الفضية، وحلت في المركز الثالث ماري أكسم وحنين الحمود من نادي الشرطة السوري.

وحققت لاعباتنا فضيتين وبرونزية أخرى في منافسات السلاح، حيث نالت شيخة يوسف فضية ((الآيبيه))، وكل من حمدة أحمد وخديجة حمدان فضية وبرونزية ((الفلوريه))، ليرتفع حصاد الإمارات إلى 5 ميداليات ((ذهبية و3 فضيات وبرونزية)).

وشهدت منافسات الفردي سيطرة لاعبات سلطنة عمان، بحصدهن ذهبيتين وبرونزية، وتوجت جنى محمد بذهبية ((الآيبيه))،ونالت لاعبتنا شيخة يوسف الفضية، وكل من السورية أفروديت حاتم، والعمانية إسراء سيف البرونزية.

وحققت العمانية إسراء سيف ذهبية الـ ((فلوريه)) ونالت لاعبتنا حمدة أحمد الفضية، وذهبت البرونزية إلى لاعبتنا خديجة حمدان والبحرينية سمية خالد. وفي الكرة الطائرة فاز فريقي سلوى الصباح الكويتي، والشارقة لرياضة المرأة، بثلاثية على ((دي لاسال)) الأردني، و((تل درة)) السوري .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز