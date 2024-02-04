250 لاعباً ولاعبة في «الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ» 9 الجاري

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بجزيرة الحديريات بأبوظبي، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة، من 42 نادياً على مستوى الدولة.

وتقام البطولة في إطار أجندة اتحاد اللعبة، ومسابقات موسمه الرياضي الساعي لمواصلة خطط التطوير والارتقاء بمسيرة مواي تاي الإمارات، ودعم مستويات اللاعبين.

ويتضمن برنامج البطولة، البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين الخميس المقبل، ومن ثم انطلاقة المنافسات، اعتباراً من اليوم الذي يليه، الجمعة.

وأكد فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على وجود إقبال كبير على المشاركة في البطولة من قبل اللاعبين والأندية، حيث وصل عدد المسجلين إلى 250 لاعباً ولاعبة من 42 نادياً، بعد إغلاق عمليات التسجيل، وتمثل المشاركة الكبيرة خير دليل على التفاعل الكبير مع بطولات الاتحاد وأهميتها.

وقال: ((حريصون على مواصلة تنظيم البطولات والبرامج التي تسهم في تعزيز تواصل اللاعبين والأندية مع النشاطات والمسابقات، بحسب الفئات العمرية المعتمدة)).

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