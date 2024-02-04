رقم جديد لزهرة الهاشمي في «آسيا للأثقال»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت زهرة الهاشمي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، رقماً شخصياً جديداً في أول ظهور لها ببطولة آسيا، المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 192 رباعاً ورباعة من 29 دولة، يتنافسون على نيل بطاقات التأهل إلى أولمبياد ((باريس 2024)).
وحسنت الهاشمي، رقمها الشخصي، في منافسات وزن 49 كلغم، من 52 كلغم الذي حققته بالبطولة العربية في القاهرة أكتوبر الماضي، إلى 60 كلغم في البطولة الآسيوية. من ناحية أخرى يخوض منذر الجسمي اليوم منافسات وزن 67 كلغم، ساعياً إلى تحسين أرقامه الشخصية ضمن الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، لتطوير أرقام اللاعبين والاحتكاك مع نخبة من نجوم العالم.
وأكد ماهر القربي عضو الجهاز الفني لنادي أبوظبي لرفع الأثقال، المتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب بالبطولة، أن البطولة محطة تقييمية بعد فترة إعداد للاعبة زهرة استمرت شهرين، قدمت خلالهما مستوى جيداً وطورت أرقامها.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04022024000110011019ID1107808405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.