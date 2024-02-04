رقم جديد لزهرة الهاشمي في «آسيا للأثقال»

حققت زهرة الهاشمي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، رقماً شخصياً جديداً في أول ظهور لها ببطولة آسيا، المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 192 رباعاً ورباعة من 29 دولة، يتنافسون على نيل بطاقات التأهل إلى أولمبياد ((باريس 2024)).

وحسنت الهاشمي، رقمها الشخصي، في منافسات وزن 49 كلغم، من 52 كلغم الذي حققته بالبطولة العربية في القاهرة أكتوبر الماضي، إلى 60 كلغم في البطولة الآسيوية. من ناحية أخرى يخوض منذر الجسمي اليوم منافسات وزن 67 كلغم، ساعياً إلى تحسين أرقامه الشخصية ضمن الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، لتطوير أرقام اللاعبين والاحتكاك مع نخبة من نجوم العالم.

وأكد ماهر القربي عضو الجهاز الفني لنادي أبوظبي لرفع الأثقال، المتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب بالبطولة، أن البطولة محطة تقييمية بعد فترة إعداد للاعبة زهرة استمرت شهرين، قدمت خلالهما مستوى جيداً وطورت أرقامها.

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