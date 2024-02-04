محمد الشرقي يتسلم جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 من «دولي التايكواندو»

تسلم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جائزة ((الشخصية الإنسانية)) لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي للتايكواندو، للمرة الأولى، وذلك لإسهامات سموه اللافتة في مجال العمل الإنساني، ودعم اللاجئين على مستوى العالم من ممارسي هذه الرياضة، وتقديم الرعاية لهم.

سلّم الجائزة لسموه الدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بحضور رؤساء اتحادات القارات، وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، ورؤساء اتحادات التايكواندو حول العالم، خلال استقبالهم في قصر الرميلة بالفجيرة أمس.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحاد الدولي للتايكواندو في الارتقاء بقطاع الألعاب القتالية، مؤكداً أن إمارة الفجيرة تولي قطاع الرياضة اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو ترسيخ حضور الإمارة كحاضنةٍ لأهم الفعاليات والأحداث الرياضية، لافتاً سموّه إلى أن دعم ورعاية اللاعبين من مختلف الفئات المجتمعية، مسؤوليةٌ إنسانية تنعكسُ على واقع الرياضة، وأنّ الاهتمام بالمواهب وتأهيلهم والاستثمار في قدراتهم وإبداعاتهم، يصبّ في مصلحة الارتقاء بمسيرة بناء الوطن، والنهوض بركائز تنميته المستدامة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يمنح فيها الاتحاد الدولي للتايكواندو هذه الجائزة، تقديراً وتكريماً وإشادةً بدور وجهود سمو ولي عهد الفجيرة في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث جاء الإعلان عن هذه الجائزة، خلال حفلٍ أقيم ديسمبر الماضي في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.

ويُمثّل حصول سموه على هذه الجائزة، تأكيداً لجهود دولة الإمارات وقيمها الإنسانية والوطنية في دعم المعوزين في مختلف أنحاء العالم، وتوفير مقومات العيش الكريم للإنسان أينما كان.

وجاء التكريم، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العرب للتايكواندو، في نسختها الرابعة، وانطلاق بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، في نسختها الـ 11، التي يشارك فيها أكثر من 3700 لاعب ولاعبة، وتستمر حتى 7 فبراير الجاري، وتشكّل محطة مهمة للأبطال الأولمبيين المؤهلين لأولمبياد باريس، وافتتاحاً لموسم التايكواندو العالمي، وفرصةً مثالية لتطوير قدرات ومهارات لاعبي المنتخبات الوطنية، وتدعيمهم بالخبرات اللازمة لنقل تجارب عالمية إلى إمارة الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز