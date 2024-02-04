بن ثعلوب يدعو «أسرة الجودو» بالعالم للمشاركة في مونديال أبوظبي

دعا محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو ((أسرة الجودو)) في العالم، والاتحادات الوطنية الأعضاء، للمشاركة في بطولة العالم لفردي الكبار والفرق المختلطة، ((مونديال أبوظبي)) الذي تستضيفه الدولة من 18 إلى 24 مايو المقبل، وبعد آخر المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، مشيداً بالتنظيم الجيد لبطولة ((باريس غراند سلام))، كما تمنى النجاح لفرنسا في استضافة الأولمبياد.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لبطولة ((باريس غراند سلام)) للجودو ، بصالة ((باريس الكبرى))، بحضور رئيسي الاتحادين الدولي والفرنسي، وناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، وأمين صندوق الاتحاد الدولي.

ونقل التميمي للحضور تحيات محمد بن ثعلوب الدرعي، مؤكداً أن بطولة(( باريس غراند سلام))، حدث استثنائي، باعتبارها النسخة الاحتفالية الخمسين، وعام عودة الألعاب الأولمبية إلى باريس.

من جانب آخر، يختتم اليوم منتخب الجودو مشاركته في البطولة ، بمنافسات الوزن الثقيل، بمشاركة اللاعبين جريجوري أرام ((وزن تحت 90 كغم))، وظافر آرام ((وزن تحت 100 كغم))، وعمر معروف ((وزن فوق 100 كغم)).

وخسر كريم عبد اللطيف في منافسات ((وزن تحت 73 كغم))، ، بمشاركة 10 لاعبين من المصنفين، كما خسر طلال شفيلي أمام بطل أذربيجان زليم تاكيف، في منافسات ((وزن تحت 81 كغم))، بسبب تأثره بتجدد إصابة ((الكاحل))، بعد تخطيه غامبا بطل إيطاليا، والفنلندي ايتو ابهانامكي.

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