«كوماندو جروب» بطل «الإمارات لمحترفي الجوجيتسو»

توجت أكاديمية كوماندو جروب، بلقب بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وحلّت أكاديمية A.F.N.T وصيفاً، ونال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

شارك في تتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور يوسف البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد المهيري، نائب رئيس دعم الأعمال لدى دائرة دعم الأعمال في أدنوك البحرية، وفهد الشامسي، الأمين العام للاتحاد.

وأكد فهد الشامسي نجاح البطولة في تحقيق أهدافها التنظيمية والفنية والجماهيرية، خصوصاً على صعيد تقديم منافسات عالمية المواصفات تميزت بالمهارات العالية والجاهزية البدنية والنفسية، إضافة إلى استقطابها لنخبة نجوم البساط المحترفين من مختلف دول العالم، لا سيما من حملة الحزامين الأسود والبني، وقال: شكّلت البطولة بداية قوية تدعو للتفاؤل بالموسم الجديد، ووفرّت منصة نموذجية لاكتشاف المواهب، وشهدنا بروز لاعبين موهوبين يتمتعون بالكفاءة والإمكانات العالية

ونوّه الشامسي بالأداء المتميز للاعبي الإمارات في الفئات المختلفة وخصوصاً فئة المحترفين، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل إنتاج المواهب والأبطال وتقود مسيرة تطور رياضة الجوجيتسو على الصعيد الدولي.

وأكّد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن الإقبال الكبير للمشاركة في البطولة يعكس وعي الأندية والأكاديميات بأهميتها في رفع تصنيفها وتعزيز حظوظها بالفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو المخصصة لأفضل أكاديمية دولية في نهاية الموسم، إلى جانب دورها في تطوير أداء اللاعبين ورفع جاهزيتهم وصقل مواهبهم.

وأكد تياجو باريتو، مدرب الجوجيتسو في أكاديمية كوماندو جروب، أن لاعبي الأكاديمية يستحقون اللقب، وقدموا أداءً متميزاً وظهروا بمستويات فنية جيدة وإصرارعلى الفوز.

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