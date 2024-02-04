«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تشهد تألق «ربدان»

شهدت انطلاقة أشواط ((العامة مفتوح)) ببطولة ((كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور)) منافسة قوية بين نخبة الصقارين على المستويين المحلي والخليجي، وينظم الحدث الكبير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية.

وشهد اليوم الأول تحقيق الفريق الإماراتي ((ربدان)) ثنائية الرمز بتتويجه بشوط الرمز في منافسات جير شاهين جرناس، وبشوط الرمز للجير تبع جرناس، كما شهدت المنافسات تألقاً قطرياً في أشواط جير شاهين، وتفوق حمد العرجاني في شوط الرمز فرخ، محققاً المركزين الأول والثاني بواسطة الطير ((متروك)) بزمن 18.931 ثانية، والطير ((الشامخ)) بزمن 19.172 ثانية على التوالي، وذهب المركز الثالث إلى سالم الهاجري بالطير ((سارمات)) بـ19.291 ثانية.

وفاز الفريق الإماراتي ((ربدان)) بشوط الرمز في منافسات جير شاهين جرناس بالطير ((ذهب)) بزمن 19.544 ثانية، وجاء حمد العرجاني بالمركز الثاني بالطير ((النجاشي)) بـ19.650 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير ((عجيب)).

وعادت قطر لتحقق لقب شوط جير تبع بحصولها على رمز الفرخ من خلال عبدالعزيز المعاضيد بالطير ((أر بي جي)) بزمن 19.125 ثانية، وحصد راشد بن سرود المركزين الثاني والثالث من خلال الطيرين ((البنتلي)) و((الشاعر)) على التوالي.

وأكد فريق ((ربدان)) حضوره القوي على منصات التتويج من خلال تحقيقه شوط الرمز للجير تبع جرناس بالطير ((24)) بزمن 18.216 ثانية، وجاء سيف الحريز بالطير ((مرشح)) ثانياً، و((دبي)) بالطير ((3779)) ثالثاً.

وتنطلق بعد غدٍ منافسات ((جير تبع)) والقرموشة.

وتقدم راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالشكر لجميع الجهات الحكومية، التي تسهم بفضل تسهيل الإجراءات والتعاون الكبير في زيادة المشاركة من الأشقاء الخليجيين، ومن أبرزها وزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة مطارات دبي، والمنافذ الحدودية بالدولة، معتبراً إياهم شركاء نجاح الحدث التراثي الكبير، وقال: حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على الوقوف على جميع احتياجات الصقارين قبل وخلال دخولهم الدولة للمشاركة، ومساعدتهم في تأمين الاحتياجات اللازمة، لأن الهدف الأهم هذه التجمعات التراثية، والاحتفاء برياضات الآباء والأجداد.

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