شباب الأهلي بطل «نزوى لدراجات الطريق»

فاز شباب الأهلي بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، بسباق نزوى للطريق، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات، بمشاركة 83 دراجاً من 12 نادياً، وحقق بول غريغا المركز الأول، يليه ثانياً سيف معيوف، وجابر المنصوري، وفاز أسامة صباهي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، في فئة تحت 23 سنة، يليه حمدان حسن ويوسف الشحي ((شباب الأهلي)).

وفاز نيكولاي اسليموفيتش، من نادي أبوظبي بالمركز الأول، في سباق الشباب، وحل عبد الله علي ((الشارقة)) ثانياً، وحمدان الكتبي ((الحمرية)) ثالثاً.

توج الفائزين منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بحضور الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

وأشاد منصور بوعصيبه، بقوة السباق، وأكد أنه يأتي امتداداً لمشاركة دراجي المنتخب في طواف الشارقة الدولي، استعداداً للمشاركات المقبلة، وقال: حرص الاتحاد على تنظيم سباق الشباب وفئة تحت 23 سنة مع سباق الكبار، لضمان أفضل احتكاك للدراجين الصاعدين، وتكوين قاعدة منتخبات قوية.

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