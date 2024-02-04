تركوه يستجدي

زيلينسكي ضحية الثقة المفرطة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، صدق الوعود، وأغمض عينيه عن الحقيقة الماثلة أمامه، فالخصم هو روسيا، الدولة التي تستطيع أن تبتلع بلاده لو أرادت في يوم أو اثنين، لديها الإمكانات المادية والعسكرية والبشرية، ومع ذلك ركبه الغرور بعد أن فُرشت أمامه الورود وفوقها المليارات، ودخل في نفق مظلم جعله يتخبط ويستجدي طالباً النجدة.

لم يحسب الرجل حساب التوازنات السياسية، ولم يدرس مقدمات الحروب الكبرى، ولم يفكر أبداً في خطورة الاستفزاز وجلب المخاطر إلى حدود جاره الكبير، ولم تراوده الشكوك للحظة في أسباب الدفع به إلى المقدمة ليكون هو وبلاده وشعبه لقمة سائغة للآلة الروسية العملاقة، ولم يتوقف عن التحذيرات التي تصله كل يوم، ولعدة سنوات، بأن الطلقة الأولى إذا خرجت لن يتوقف سيل النيران الذي سينهمر بعدها، وها هي النتائج أمامه، وهي نتائج يدفع ثمنها وحيداً، بعد أن تُرك يقاتل في ساحة حرب تمتد إلى مئات الأميال، بسلاح قديم ومسيرات بدائية، وعمليات تفجير فردية، وقذائف على قرى حدودية، ونصف بلاده محتل أو محاصر، وملايين من أبناء شعبه مشردون في الغرب، ذلك الغرب الذي لا يتقبلهم لأنهم شرقيون!

أوكرانيا كانت طعماً لاستدراج روسيا، ومن ثم استهلاك مواردها، واستنزاف قدراتها، ولم يحدث ذلك، فقد سحب الصياد بطعمه وذخيرته، ومن خلفها خزائن الغرب كله، ابتداءً من الولايات المتحدة وحتى ألمانيا، وبدأ اللوم يقع على زيلينسكي لأنه لم يقدم مزيداً من الضحايا في هجمات ارتجالية، وبدأت المساعدات تقل شيئاً فشيئاً، وكونغرس بايدن يوقف منح الأموال، ومخازن المستشار الألماني لم تعد تحوي أسلحة أو ذخائر، وزيلينسكي يحذر من انهيار نظامه، ويهدد باتباع استراتيجية جديدة، قد تكون نتاج مراجعة شاملة لكل ما مر به، وقد تكون الخطوة التي انتظرناها منه بعد أشهر قليلة من الحرب، ويمد يده إلى روسيا، مباشرة أو عبر وسيط موثوق هو جربه، وستكون أوكرانيا هي الرابحة.