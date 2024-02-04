واصلت بطولة آسيا بالدوحة لكرة القدم نجاحاتها وتقلباتها التي دخلت مراحلها الذهبية بالعديد من المفاجآت واللقطات الدرامية الكروية، التي أثارت إعجاب الحضور الكبير في الاستادات السبعة، التحفة المعمارية التي بنتها قطر، حيث معدلات الحضور تتجاوز الثلاثين ألفاً من المتفرجين، فقد شاهدنا لقاءات حماسية ومثيرة منها مباراة قطر أمام منتخب أوزبكستان في ختام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة، فالممتع في الأمر أن المباريات الأربع التي حسمتها ركلات الترجيح، كان أحد طرفيها منتخباً عربياً، وشهدت هذه المباريات فشل المنتخبات العربية في التأهل بهذه الطريقة، بينما كان المتأهل الوحيد هو ((العنابي)) الذي نجح في إقصاء الأوزباكي من علامة الجزاء بسبب تألق الحارس مشعل برشم الذي صد ثلاث ركلات ترجيحية.

كانت ركلات الترجيح عقدة بالنسبة للفرق العربية لولا العنابي الذي فك العقدة، لذا علينا أن ندرب لاعبينا وحراسنا على ركلات الترجيح، ولا نعتبرها ثانوية في التدريبات، فقد كشفت بطولة آسيا مدى تأثر الفرق التي خرجت من الإقصاء بركلات الترجيح، وكلنا يتذكر المباراة الأولى لمنتخبنا والمنتخب الطاجيكي في دور الستة عشر، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وعند اللجوء إلى ركلات الترجيح، نجح الطاجيكي في خطف تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ما حققه العنابي يعتبر إنجازاً كبيراً بوصوله إلى المربع الذهبي لكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وهو المنتخب الوحيد مع إيران اللذين يتأهلان للمرة الثانية إلى المربع الذهبي، وواصل المنتخب القطري رحلة الدفاع عن اللقب وسيواجه منتخب إيران في نصف النهائي بعد غدٍ في مباراة صعبة من أجل التأهل إلى النهائي الثاني على التوالي، والمنافسة على كأس البطولة، المهمة لم تكتمل في نظر الفرق الأربعة الذهبية، فقد دخلت معسكرات مغلقة تستغل فترة الراحة لاستعادة أنفاسها بعد مشوار صعب للغاية، تتنفس الهواء بعيداً عن صدعة المنافسات، فالمهمة لم تكتمل بعد، ولذا نتوقع المزيد من الإثارة والندية في واحدة من أفضل بطولات آسيا لكرة القدم على الإطلاق فنياً وجماهيرياً وتنظيمياً.. والله من وراء القصد