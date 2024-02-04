بين كأس آسيا في قطر، وبين كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، مصادفات كثيرة، كان آخرها ما حدث ليلة أول من أمس، عندما نجح حارسان للمرمى في تأهل منتخبيهما إلي المربع الذهبي للبطولتين، ويكاد المشهد البطولي لكل منهما أن يتطابق تماماً مع الآخر، ففي قطر، كان للحارس مشعل برشم الفضل في تأهل العنابي القطري، حامل لقب البطولة، إلى الدور نصف النهائي، عندما تمكن من التصدي لثلاث ركلات جزاء، معوضاً إخفاقاً جماعياً لزملائه، في مشهد لم يكن يتوقعه أحد، ولم تصدقه الجماهير الغفيرة التي غمرتها الفرحة لتأهل فريقها علي حساب أوزبكستان، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الأمر، فكان ((برشم)) هو البطل المغوار، الذي أعاد فريقه إلى البطولة، بعد أن كادت تضيع، وينقله إلي المربع الذهبي، ليواصل ((العنابي)) حملة الدفاع عن اللقب الناجحة، ويلاقي منتخب إيران القوي، الذي نجح هو الآخر في الفوز علي الساموراي الياباني، المرشح الأول للبطولة.

وكما فعل برشم مع منتخب قطر آسيوياً، فعل ويليامز حارس جنوب أفريقيا مع فريقه، وأوصله للدور قبل النهائي، في موقعة مشهودة أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي أفسد عليه الحارس مفاجآته، ووضع حداً لها بتصديه لأربع ركلات جزاء دفعة واحدة، الأمر الذي أصاب جماهير جنوب أفريقيا بالهوس فرحاً في المدرجات، وكاد يصيب جماهير الرأس الأخضر بالجنون، من منظر هذا الحارس الذي يتصدى تقريباً لكل ركلات الجزاء، يميناً ويساراً، ويقضي على الحلم الجميل، وسلسلة المفاجآت التي كانت حديث القارة السمراء بكاملها.

نعم، لم تكن المصادفة طبيعية مع هذا الحارس الأخطبوط القطري، وهذا الحارس الأخطبوط الجنوب أفريقي، فكلاهما أسعد شعب بكامله، وليس مجرد إنقاذ فريق، ولعله من الإنصاف أن نقول إن ما حدث ليس مجرد حظ،، بل هو ثقة كبيرة في النفس، وحالة من التركيز، ودراسة مسبقة لقدرات المنافس.

كلمة أخيرة

كما أن استمرار العنابي وبلوغه المربع الذهبي وتألق حارسه برشم، أسعد كل العرب، فإن نشامى الأردن كان لهم قصب السبق، عندما أسعدونا ببلوغهم مربع الذهب الآسيوي لأول مرة، بروح عالية، كل التوفيق للعنابي أمام إيران، والنشامى أمام كوريا الجنوبية، فقد نجح الفريقان العربيان في القضاء على كلمة مفاجآت.