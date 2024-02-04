عبد الرحمن المشاري.. أول طبيب سعودي من الساحل الشرقي

حينما كانت السعودية مملكة وليدة، وكانت الخدمات الصحية فيها متواضعة، بل معدومة في بعض مناطقها، لدرجة اضطرار المرضى للتداوي بالأعشاب والكي والوصفات الشعبية، أو ذهاب المقتدرين منهم إلى الدول الخليجية المجاورة، مثل البحرين، للعلاج في مستشفياتها، كان أحد أبنائها النابهين يجتهد في تحصيله العلمي، كي يتخصص في الطب، بهدف إنقاذ أهله وناسه من الأمراض والأوبئة المتفشية بطريقة علمية، آنذاك، وبالتالي، وضع حد للخزعبلات التي كان كثيرون يلجؤون إليها طلباً للشفاء، خصوصاً أنه عاصر وهو طفل محنة تفشي وباء الجدري في بلدته، الذي أودى بحياة الكثيرين من مواطنيه، ومنهم بعض أفراد أسرته.

ذلك هو الدكتور عبد الرحمن المشاري، ابن الأحساء، الذي قدر الله له أن يدخل تاريخ وطنه، كأول طبيب من ساحله الشرقي، ليكون صنواً للدكتور حيدر عثمان الحجار (أول طبيب سعودي من الحجاز، والذي تخرج في كلية الطب بالجامعة السورية سنة 1941)، والدكتور حمد العبد الله البسام (أول طبيب سعودي من نجد، والذي تخرج في كلية الملك إدوارد السابع ببومباي سنة 1943).

لقد حلم المشاري وهو في سن التاسعة بأن يصبح طبيباً، ووفقه الله، فلم يصبح في كبره طبيباً فحسب، وإنما صار أيضاً علماً من أعلام الطب، وأحد الذين سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب في مجال تأسيس وتطوير الخدمات الطبية في وطنه. وفوق ذلك، نجح في البروز إقليمياً ودولياً، بدليل حصوله على العديد من الجوائز وشهادات التقدير العالمية، ناهيك عن تصنيفه من قبل مركز كامبردج الدولي في عام 1995، كأحد أبرز العاملين في المجال الطبي في القرن العشرين.

تقول سيرته المنشورة في العديد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات الصحافية، ومنها ما كتبه الأستاذ عبد العزيز البدر في مجلة الاقتصاد (12/6/2016)، إن ((عبد الرحمن بن مشاري بن إبراهيم بن مشاري الحسين))، المعروف بعبد الرحمن المشاري، ولد في عام 1935 بمدينة الهفوف/ قاعدة محافظة الأحساء، ابناً لعائلة أحسائية ميسورة الحال، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي بمدرسة الهفوف الأولى (بنيت في عام 1937، وافتتحت رسمياً في عام 1941، تحت اسم ((المدرسة الأميرية)))، التي كانت توصف آنذاك بـ ((المدرسة الجامعة))، لقوة مناهجها، وعلو كعب معلميها، وشدة انضباط مخرجاتها، وتخرج العديد من أعلام المملكة منها، مثل الأمير خالد الفيصل، والدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي.







سمات ونجاح

تخرج المشاري في هذه المدرسة، ضمن الرعيل الأول من طلبة الأحساء. وأثناء سنوات دراسته فيها، عُرف بذكائه وانضباطه وشغفه بالتحصيل، وانكبابه على الدراسة، دون أن تشغله أمور اللهو والترفيه، ولهذا كان واحداً من الطلبة الذين يشار إليهم بالبنان طوال سنوات مرحلتيه الابتدائية والإعدادية، التي أعقبها سفره إلى مكة المكرمة، لمواصلة دراسته الثانوية هناك، بمدرسة العزيزية الثانوية. وفي هذه المدرسة كرر المشاري ما فعله في مدرسته بالهفوف، لجهة الاجتهاد والانكباب على التحصيل، فكان جزاؤه من جنس عمله. إذ تخرج بتفوق، وبالتالي، اختير ضمن عدد من الطلبة المتفوقين للابتعاث على نفقة الحكومة إلى مصر، لدراسة الطب بجامعة القاهرة، التي تخرج فيها عام 1966.

لم يكتفِ صاحبنا ببكالوريوس الطب والجراحة، الذي ناله من جامعة القاهرة، فقرر التخصص في مجال من مجالات العلوم الطبيبة العديدة. وهكذا تم ابتعاثه مجدداً إلى الخارج، لكن هذه المرة إلى إيرلندا، التي حصل فيها سنة 1968 على دبلوم التخصص في أمراض النساء والولادة من جامعة دبلن، ثم أمضى سنواته الأربع التالية في عدد من مستشفيات المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا الشهيرة، مثل مستشفى روتندا بإيرلندا، ومستشفى جورج بولتون، ومستشفى برادفورد بإنجلترا، كطبيب متدرب في جراحة النساء والتوليد. وهناك ذاع صيته بين زملائه وأساتذته، فلقب بـ ((ذو الأصابع الذهبية))، بسبب مهارته ودقته وكفاءته الجراحية.

في عام 1972 م، وبعد أن أنهى دراسته وجميع متطلبات التدريب الخاصة بحصوله على زمالة الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والولادة، عاد إلى بلاده ليخدمها، فعمل في الفترة من عام 1972 إلى عام 1983، كأستاذ مساعد لأمراض النساء والولادة في كلية الطب التابعة لجامعة الملك سعود بالرياض، ومن موقعه هذا، ساهم في تخريج وتدريب دفعات من الأطباء المواطنين، ممن ساهموا بدورهم في تأسيس نظام صحي سعودي متقدم وواعد.

وأثناء هذه الفترة من حياته الوظيفية، وتحديداً في عام 1980، تولى وظيفة نائب مدير مستشفى الملك خالد الجامعي، إلى جانب توليه رئاسة قسم أمراض النساء والولادة في المستشفى، فقام بتقديم اقتراح إلى المسؤولين وولاة الأمر، حول ضرورة التوسع في مباني الجامعة، من أجل استيعاب وتخريج عدد أكبر من الأطباء السعوديين، ومواكبة التطورات العلمية العالمية. وقد تمت الاستجابة لمقترحه، بل وتم تكليفه شخصياً بإدارة مشروع طموح لتطوير وتوسعة كلية الطب، والمستشفى الجامعي بجامعة الملك خالد، حيث كرس الرجل كل وقته وجهده وعلمه، لإتمام المهمة التي أنيطت به على أكمل وجه.

ومن الوظائف الإدارية والأكاديمية الأخرى التي تولاها، والتي حرص من خلالها على الاستفادة القصوى من الطفرة الاقتصادية في وطنه، لتأسيس نظام طبي حديث، قادر على مواكبة تطورات العصر، تقلده منصب رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بالرياض، ومنصب استشاري أمراض النساء والولادة في كل من مستشفى الرياض المركزي، التابع لوزارة الصحة السعودية، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، التابع لوزارة الداخلية.

حلم وتحقق

لاحقاً، شعر الدكتور المشاري أنه قام بواجبه تجاه وطنه وشعبه والأجيال المقبلة، وأنه آن الأوان لتحقيق حلم كان يراوده، وهو بناء مستشفاه الخاص على أحدث ما توصل إليه العلم، ليضاهي به المستشفيات العالمية التي تدرب بها. وهكذا قدم استقالته من مناصبه، ليتفرغ للعمل الحر، وبالفعل، أفنى أربع سنوات من عمره وهو يشرف شخصياً على بناء وتأثيث أول مستشفى أهلي في الرياض، متخصص في أمراض النساء والولادة والأطفال، بعد أن حصل من الجهات الرسمية على التراخيص اللازمة، ليتحقق حلمه في عام 1987، بافتتاح المستشفى المذكور، الذي أخذ ينمو ويكبر، ويستقطب أمهر الأطباء المحليين والعرب في مختلف التخصصات الطبية على مدى العقود الماضية. ومما يُذكر، أنه في لفتة أبوية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قام شخصياً ــ حينما كان أميراً للرياض ــ بافتتاح مستشفى الدكتور عبد الرحمن المشاري، في حفل بهيج، بحضور نائب أمير منطقة الرياض آنذاك، الأمير سطام بن عبد العزيز.

وفي 24 أكتوبر 2007، احتفل المستشفى بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية لجودة الخدمات الصحية من المجلس الكندي للخدمات الصحية، وذلك في حفل حضره الدكتور المشاري، الذي ألقى كلمة بدأها بعبارة ((لدي حلم))، ثم استطرد قائلاً: ((بالتأكيد أن تلك العبارة قد مرت على آذانكم كثيراً، إنها من الخطبة الخاصة بمارتن لوثر كينغ - وأنا أيضاً لدي حلم، وبتوفيق من الله تعالى، ثم بمساندة من حكومتنا الرشيدة، فقد تحقق هذا الحلم. منذ عشرين عاماً، قمت بوضع أساسات هذا المستشفى، وعلى مر تلك السنوات، رأيته وهو ينمو ويتطور، ويمر بالعديد من التغييرات والتجديدات والتحسينات تقريباً في كل ركن من أركانه، وبجميع إداراته المختلفة، إلا أنه كان دائماً يوجد سؤال يتردد دائماً في بالي، ألا وهو ((ماذا بعد؟)). منذ عشرين عاماً، قمنا نحن المؤسسون ومعنا طاقم العاملين بوضع رؤية لمؤسستنا، ولم يكن في رؤيتنا إنشاء مؤسسة طبية فقط، بل كانت رؤيتنا تتعدى ذلك بكثير.. ربما كانوا يدعوننا من الحالمين، ولكن من نحن جميعاً بدون أحلام. لقد كانت رؤيتنا أن نصبح إحدى المؤسسات الطبية المعروفة والمعترف بها عالمياً، واليوم، ها أنذا أقف بينكم، يملأني شعور بالفخر والشكر والعرفان، حيث إنني، وأخيراً، قد اكتملت رؤيتي)). ولم ينسَ المشاري في كلمته، أن يخص ابنه الدكتور محمد المشاري، وابنته الدكتورة هديل المشاري، بشكر خاص، لمثابرتهما في إدارة المستشفى بنجاح.

عائلة عريقة

بقي أن نذكر أن الدكتور عبد الرحمن المشاري، هو شقيق أصغر للشيخ حسن المشاري (ت: 2016)، الذي يعد أول وزير سعودي من شرقي السعودية، حيث تولى معاليه حقيبة الزراعة والمياه في الحكومة الأولى، التي شكلها الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، بعد مبايعته ملكاً سنة 1964، علماً بأن عائلة الشقيقين المعروفة بـ ((المشاري الحسين))، هي عائلة أحسائية عريقة، تعود جذورها إلى الدرعية، حيث اضطرت الأسرة للنزوح منها إلى الأحساء، مع غيرها من الأسر النجدية، بحثاً عن الرزق والأمان، على إثر اجتياح قوات إبراهيم باشا للدرعية، وهدمها عام 1233 للهجرة.

والجدير بالذكر، أن سيرة الشقيقين تتقاطع وتتشابه في الكثير من التفاصيل. فكلاهما ولد ونشأ وترعرع في الهفوف، وكلاهما تخرج في مدرسة الهفوف الأولى، وكانا من الطلبة المتفوقين، وكلاهما ذهب إلى مكة المكرمة لمواصلة تعليمه الثانوي، لكن في مدرستين مختلفتين، وزمنين متباعدين، بحكم فارق السن، وكلاهما ابتعث إلى مصر على نفقة الدولة، فدرس حسن في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وتخرج متخصصاً في المحاسبة سنة 1953، بينما درس عبد الرحمن في كلية الطب بالجامعة نفسها، وتخرج سنة 1966، كما أسلفنا. إلى ذلك، واصل كل منهما دراسته العليا في بريطانيا، مع فارق أن حسن اضطر إلى قطع دراسته هناك لنيل الماجستير، بسبب نشوب حرب السويس سنة 1956، وقيام الرياض بقطع علاقاتها مع لندن، وتحويل طلبتها المبتعثين وغير المبتعثين إلى الولايات المتحدة، حيث التحق بجامعة جنوب كاليفورنيا، وحصل منها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الصناعية، عن أطروحة بعنوان ((تحليل مفاوضات عقود النفط بين السعودية وشركات النفط الأجنبية)).

قلنا آنفاً إن المشاري حصل في عام 1995 على تقدير تمثل باختياره من قبل مركز كامبردج الدولي لسير الأعلام، كواحد من أبرز العاملين في المجال الطبي في القرن العشرين، غير أن ذلك لم يكن التقدير الوحيد الذي حظي به، ففي 22 مارس 2010، تم منحه جائزة ((عمر من الإنجازات))، من قبل المؤتمر الخليجي الخامس للإبداع العلمي في صحة المرأة، والذي انعقد بمدينة جدة، تحت رعاية كل من منظمة الصحة العالمية، والرابطة العربية لأمراض النساء والولادة، والكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والولادة، حيث تسلم جائزته من الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بحضور لفيف من كبار أطباء العالم المتخصصين في صحة المرأة من الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند ودول الاتحاد الأوروبي.

بعد رحلة طويلة من العمل الدؤوب في مكافحة الأمراض وخدمة المرضى، وتخريج الأطباء، والمساهمة في تشييد صروح الطب الوطنية، ترجل صاحب ((الأصابع الذهبية))، الطبيب المتواضع الخلوق، إذ توقف قلبه الكبير عن النبض، وأغمض عينيه، ورحل إلى جوار ربه، في الثاني من أبريل سنة 2016، من بعد صراع طويل مع المرض، فتم دفنه بالرياض، من بعد الصلاة عليه بمسجد الملك خالد بن عبد العزيز بالرياض. وقد تسابق أصدقاؤه ومحبوه إلى رثائه والترحم عليه، وتعداد سجاياه ومآثره الكثيرة، رحمه الله.