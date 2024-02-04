إسرائيل من الدولة إلى «الغيتو»

عرفت أوروبا منذ القرن السادس عشر، وبالتحديد مدينة البندقية عام 1516، إقامة أول ((غيتو)) يسكن فيه اليهود وحدهم، بأوامر من السلطتين الدينية والسياسية ممثلتين ببابا الفاتيكان والإمبراطور.

و((الغيتو)) هو مكان محاط بالأسوار وله بوابة أو أكثر، معزول عما يجاوره من أماكن وأحياء، وتوزعت الآراء في أصل الكلمة بين أنها مشتقة من كلمة ألمانية قريبة منها تعني ((المنطقة المحاطة بالأسوار))، وبين أنها تعود لكلمة إيطالية تعني ((مصنع المدافع))، وهو المكان الذي أقيم بقربه أول ((غيتو)) في البندقية، وبين أنها ذات أصل عبري يعني ((الانفصال)) أو الانعزال.

في كل الأحوال عكس إنشاء أول ((غيتو)) بالبندقية ثم انتشاره في معظم المدن الأوروبية، التي تتركز بها جاليات يهودية، تعقد العلاقات بينها وبين المجتمعات الأوروبية، التي تعيش بها، فقد كان تداخل هذه الجاليات مع طبقات المجتمع العليا ومع السلطات السياسية مرتكزاً على العلاقات المالية، التي لعبت فيها هذه الجاليات أدواراً مركزية، ما نتج عنه حصول أعضائها على مراكز متميزة في شبكات السلطة الحاكمة، وقد نتج عن هذه التعقيدات واعتقاد كثيرين في دول أوروبا، بوجود هيمنة الجاليات اليهودية على الطبقات العليا والشؤون العامة بها، أن قرروا عزل هذه الجاليات في ((الغيتو))، توقياً لتوسع نفوذهم في المجتمعات والدول.

وأصبح ((الغيتو)) منذ الإنشاء الأول رمزاً لعديد من المعاني، سواء تلك التي تتعلق بالمخاوف اليهودية من ((الجيران))، أو بشعور هؤلاء الأخيرين، والمبالغة فيه أحياناً بما اعتقدوا أنه ((خطر)) الهيمنة اليهودية على مجتمعاتهم وحكوماتهم، أو ما يخص تنامي الإحساس العام بداخل الجاليات اليهودية بوجود ((اضطهاد)) موجه لهم من كل هؤلاء.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، والهزيمة الساحقة لألمانيا النازية، التي مارست أبرز أشكال العنصرية والعزل والاستهداف للجاليات اليهودية، وعديد من المجموعات البشرية والقومية الأخرى، ظن كثيرون أن ظاهرة ((الغيتو)) قد انتهت إلى الأبد، وأضحت جزءاً من تاريخ غابر لن يعود مرة أخرى.

وزارد هذا الاعتقاد رسوخاً بعد تأسيس ((الدولة اليهودية))، حسب تعبير تيودور هيرتزل، عام 1948، فقد حظيت هذه الدولة باعتراف عالمي واسع، وأصبح لليهود دولة يمكن لها أن تعيش كأي دولة متحررة من مشاعر وذكريات ((الغيتو))، لو أنها التزمت بمقررات العدل والشرعية الدولية، التي أقرت في نفس قرار التقسيم الأممي، بإقامة دولة فلسطينية بجوار ((الدولة اليهودية)) على أرض فلسطين التاريخية، ولكن الأيام والسنين أظهرت العكس تماماً، فقد رفضت مختلف حكومات ((الدولة اليهودية)) المتعاقبة أي إنشاء للدولة الفلسطينية، ودخلت في حروب متعاقبة مع كل جيرانها العرب، واحتلت في أوقات كثيرة– ولا تزال– أجزاء من أراضيهم.

ومع تعاقب الأحداث، وجنوح ((الدولة اليهودية)) إلى التوسع الاستيطاني في ما تبقى من أرض فلسطين مخصص للدولة العربية فيها، راحت مشاعر ((الغيتو)) القديمة تتنامى في أوساط المجتمع، والحكم في إسرائيل.

وكان أرييل شارون هو من بدأ إقامة أول أسوار ((الغيتو)) الجديد حول ((دولة اليهود)) في عام 2002، بإنشاء ((جدار العزل العنصري)) بين إقليمها وبين مدن وبلدات الضفة الغربية، التي تحتلها منذ يونيو 1967، ليجاور طوله 670 كيلو متراً، في محاولة لحماية تلك الدولة مما يعتقد أنه استهداف الفلسطينيين تحت الاحتلال لها، والذي لم يكن في حقيقته سوى ردود أفعالهم الطبيعية، للدفاع عن أنفسهم وأراضيهم تجاه الاعتداءات والتوسعات الاستيطانية اليهودية.

وأتت الحرب الإسرائيلية الدموية الراهنة على قطاع غزة، لتفاقم من مشاعر الخوف والعزلة المرضيين في أوساط الحكم والمجتمع في ((دولة اليهود))، ولتدفع قيادتها المتطرفة الحالية إلى الإعلان عن سعيها لإقامة منطقة عازلة حول القطاع تضاف إلى جدار الحماية الأمنية المقام حوله من عام 2005، ويبدو واضحاً من التحركات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة ومن التصريحات الرسمية لقيادتها أنها لا تأبه لاعتراض العالم كله– وفي مقدمته الولايات المتحدة– لأي اقتطاع من أراضي غزة لإقامة المنطقة الأمنية، وأنها تستسلم فقط لمشاعر بالية، تعود لقرون طويلة مضت، وأنها مصممة على أن تكون ((غيتو)) قديماً متجدداً، وليس ((دولة)) حديثة كغيرها من الدول.