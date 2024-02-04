تعرضت يوم 3 يناير الماضي إلى أزمة قلبية حادة ومفاجئة عرّضت حياتي للخطر.

ولولا رعاية الله سبحانه وتعالى ولطفه وقدره العظيم لما تماثلت لتجاوز الأزمة.

أحمدك وأشكرك ربي على لطفك ورحمتك.

ولكن هناك، بعد الله سبحانه وتعالى، من يستحق الشكر والثناء والشعور الأبدي بالفضل العظيم، هؤلاء هم أهل الإمارات الكرام.

منذ اللحظة الأولى التي داهمتني الأزمة القلبية في فندقي بدبي وكل صغير وكبير علم بالموضوع تحرّك في لحظتها لمساعدتي ونجدتي.

رئيس الدولة والفارس الشهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غمرني بالسؤال والمتابعة وبإرسال أكبر باقة زهر زيّنت غرفتي في المستشفى.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والد الجميع، وراعي نهضة دبي، وجّه منذ اللحظة الأولى سيارة الإسعاف الطارئ لنقلي على الفور لمستشفى راشد للقلب.

معالي الوزير محمد القرقاوي كان داخل غرفة الجراحة التي أجريت لي فيها العملية الدقيقة.

معالي الدكتور أنور قرقاش زارني زيارة كريمة في اليوم التالي.

معالي القائد العام لشرطة دبي تابعني منذ اللحظة الأولى، لازمني حتى تماثلي للنقاهة هو وفريق عمله.

السيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، هي وفريق عملها، لم يتركوني دون رعاية أو سؤال.

طاقم ومسؤولو إسعاف دبي الذين تكرّموا بالإشراف اللحظي على أزمتي الصحية فور حدوثها.

الوالد الكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك، استقل الطائرة العمودية وهبط في فناء مستشفى راشد من أبوظبي كي يطمئن على حالتي الصحية، ولم يتوقف عن السؤال هو وفريق مساعديه، يتقدّمهم الحبيب أبو السعود.. حتى يومنا هذا.

الدكتور فهد باصليب، مدير مستشفى راشد، وفريق مساعديه الذين تابعوني منذ أزمتي وحتى اليوم، سيظل دينهم يطوّق عنقي ما حييت.

أكرمني أهل الإمارات بحب عظيم ورعاية لا حدود لها، ومودة أسطورية، لولاها ما كنت أستطيع اليوم أن أمسك بقلمي هذا وأعود إلى الكتابة. شكراً أهل الإمارات؛ لأنكم تُشعرون من يقيم معكم في هذا الوطن الكريم أنه من أهل البيت بكل محبة ورعاية. والحمد لله.