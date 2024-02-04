«فيسبوك».. شبكة لترويج الأعمال أيضاً

يستقطب موقع ((فيسبوك)) جيلاً جديداً من المستخدمين الذين يعتبرونه أداة تجارية، وليس منصة ممتعة للتواصل الاجتماعي، فقد أصبح عدد متزايد من الأشخاص يروجون لأعمالهم عبره بدلاً من التواصل مع الأصدقاء.

في الذكرى العشرين لإطلاق ((فيسبوك))، يشارك أربعة مستخدمين تجاربهم مع وكالة ((فرانس برس)).

تقول نينا فوكيسيفيك (31 عاماً) في كاليفورنيا: ((لدي حساب شخصي على فيسبوك، لا أستطيع أن أخبركم متى فتحته آخر مرة)).

فوكي سيفيك تدير مزرعة ضمن ((كومن روتس فارم)) وهي مؤسسة غير ربحية في سانتا كروز تنتج مواد غذائية عضوية وتقدم دورات في البستنة والزراعة.

وتوضح فوكي سيفيك أن ((فيسبوك)) يتميز بامتلاكه العديد من الاستخدامات للترويج لعملها، سواء مشاركة أفكار في مجموعات متخصصة أم نشر تحديثات على صفحات المزرعة.

وتضيف: ((من خلال المجموعات، تمكنت من توسيع دائرة المعارف المحلية، وتمكنت أيضاً من إيجاد مصادر من أنحاء العالم حول الأشياء التي تهمني)).

لدى داو مانه توان (33 عاماً)، هانوي، حوالي ألف متابع على صفحته الشخصية في ((فيسبوك))، لكن لديه 38 ألف متابع على حسابه المهني. يقول ((لا يمكن لأحد أن ينكر فوائد ((فيسبوك)) لأنه يربط الكثير من الأشخاص)).

يدير توان شركة تبيع منتجات مرتبطة بالتكنولوجيا مثل لوحات مفاتيح ومعدات أخرى ويستخدم ((فيسبوك)) لوضع إعلانات وإتمام عمليات بيع عبر تطبيق مسنجر.

ناتشا رامينغوونغ (21 عاماً)، بانكوك - وجدت الطالبة الجامعية ناتشا رامينغوونغ أن ((فيسبوك)) مفيد لتجارتها المتخصصة: فهي تصمم وتبيع أغطية مفاتيح جديدة تسمح للأشخاص بتصميم لوحات مفاتيح خاصة بهم.

استخدمت رامينغوونغ المنصة للمرة الأولى عندما أنشأت مدرستها مجموعة لصفها قبل نحو 10 سنوات، وهي سعيدة لأنها حصلت على هذه التجربة. روبي هامر (18 عاماً)، كاليفورنيا - روبي هامر أصغر من ((فيسبوك)). تقول هذه الشابة ((من الجنون الاعتقاد أن تطبيقاً كان قادراً على البقاء لهذه الفترة الطويلة)). بدأت روبي استخدام المنصة قبل عام لتقديم خدماتها كجليسة منزل وجليسة أطفال. وتوضح: ((استخدم ((فيسبوك)) تحديداً لاستهداف جمهور معين لأنني كنت أعلم أن أصدقاء والدتي سيكونون مهتمين)).

وعلى غرار العديد من الشباب، يعد انستغرام وسناب تشات التطبيقان الأكثر احتمالاً لأن تستخدمهما للتواصل الاجتماعي.