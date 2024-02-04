خوذة «أبل» تنتشر في الشوارع خلال ساعات

شهدت خوذة ((فيجن برو)) من ((أبل)) انتشاراً واسع النطاق، خلال ساعات فقط من طرحها، ليتم تداول فيديوهات وصور لأشخاص يستخدمونها في الشوارع وأثناء عبور الطريق وداخل محطات ومركبات المترو.

والبداية عندما اصطف محبو التكنولوجيا والمولعون بمنتجات ((أبل))، الجمعة في طوابير أمام متاجر العلامة التجارية العملاقة في الولايات المتحدة لاختبار ((فيجن برو))، وهي خوذة تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي وتباع بسعر يبدأ بـ3499 دولاراً.

ويعد هذا أول منتج رئيسي جديد تطرحه ((أبل)) منذ ساعة ((أبل ووتش)) الذكية قبل 9 سنوات.

وأضاءت ((أبل)) واجهة متجرها بإطار ضوئي يشبه تصميم نظارة ((فيجن برو)).

ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن أبل لم تحدد موعدا لهذه الخطوة أثناء إعلانها في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس) الذي اختتم أعماله مؤخرا.

ويقول خوسيه كارلوس لوكالة فرانس برس بابتسامة عريضة ((أتشوق لتجربة)) الخوذة، و((سأستخدمها في العمل وأيضاً عند السفر)). ويضيف هذا المهندس الشاب في منصة أوبر ((السعر باهظ، لكنني على استعداد لدفع الثمن لأكون من بين الأوائل ولاختبر أفكار التطبيقات التي تراودني)).

وأكد رئيس شركة ((أبل)) تيم كوك أن ((فيجن برو جهاز ثوري متقدم بسنوات)) على منافسيه.

ومع ذلك، فإن نظارات الواقع المعزز وخوذ الواقع الافتراضي أو المختلط ليست جديدة.

وقد ساهمت مجموعة ((ميتا)) (المالكة خصوصاً لفيسبوك وانستغرام)، المنافسة لشركة أبل في سيليكون فالي، بشكل كبير في ظهور هذه السوق من خلال خوذ ((كويست)) ونظارات ((راي بان)) الذكية المتصلة بالإنترنت.

ويرى رئيس ((ميتا)) مارك زاكربرغ أن الميتافيرس، وهو عالم تمتزج فيه البيئتان المادية والرقمية، سيكون مستقبل الإنترنت.

لكن الكثير من الشركات والخبراء والأفراد كانوا ينتظرون بفارغ الصبر جهاز ((أبل)) الأول في هذا العالم. وتتمتع الشركة بسمعة طيبة في إطلاق منتجات متطورة للغاية تشكل مثالاً يحتذى به لسائر الشركات في القطاع.

تصفيق حار وقد جاء تيم كوك إلى متجر ((أبل)) في الجادة الخامسة في نيويورك الجمعة لتحية طلائع الزبائن، وسط تصفيق الموظفين.

وقال لشبكة ((ايه بي سي نيوز)) الإخبارية ((هذه هي تكنولوجيا الغد، اليوم))، مضيفاً ((نعتقد أننا وضعنا السعر العادل (للخوذة) في الوقت الحالي)). وقد أتت التعليقات الأولى متضاربة.

وجاء في مقال عبر صحيفة نيويورك تايمز ((إنه منتج مثير للإعجاب، واستغرق سنوات عدة من العمل واستثمارات بمليارات الدولارات))، ولكن ((حتى بعد تجربته، ما زلت لا أملك أي فكرة عمن سيستخدمه ولأي غرض)).

ويقول من اختبر المنتج الجديد إنهم مفتونون بجودة الصورة وسهولة الاستخدام، إذ يكفي التحديق في أحد التطبيقات والقيام بحركة بسيطة في الأصابع لفتحه أو إغلاقه.

لكنهم منزعجون من ضخامة حجم البطارية ويسخرون من طريقة التجسيد المعروفة بـ((الشخصيات))، وهي صور رمزية غريبة يتم تقديمها بشكل واقعي وتمثل المستخدمين أثناء مؤتمرات الفيديو.

وكتبت الصحافية في ((وول ستريت جورنال)) جوانا ستيرن ((تتميز خوذة الرأس بالخصائص النموذجية لمنتج الجيل الأول: فهي ثقيلة، والبطارية تنفد بسرعة وتعتمد طريقة تجسيد الشخصيات)).

وأضافت ((لكن من دون هذه العيوب، يمكننا أن نتخيل أنه سيكون من الممتع وضع هذه الخوذة أكثر من حمل الهاتف))، ((وبالنسبة للعمل ومشاهدة الأفلام، فإنها ليست سيئة حقاً)).

تقدم الشركة المصنعة لهواتف ((آي فون)) هذه الخوذة كأول توغل لها في مجال ((الحوسبة المكانية)).

ويتيح ذلك للمستخدمين الاستعانة بشاشات افتراضية بأحجام مختلفة من حولهم للعمل أو الدردشة مع الأصدقاء أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

((مجرد البداية))

بعدما تعرضت ((أبل)) لانتقادات بسبب قلة التطبيقات المتاحة على ((فيجن برو))، إذ جرى تقدير عددها أخيراً بـ 150 تطبيقاً، ومع ذلك قالت أبل إن هناك أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع فيجن برو قبل طرحها للمستخدمين.

في الوقت نفسه هناك أكثر من مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل آي.أو.إس وآيباد أو.إس تستطيع العمل مع النظارة الجديدة، بحسب أبل.

ووعدت نائبة رئيس شركة أبل للعلاقات مع المطورين في العالم سوزان بريسكوت ((ستغير هذه التطبيقات المذهلة الطريقة التي نستمتع بها بالترفيه والموسيقى والألعاب)).

واختارت منصات مشهورة جداً، مثل نتفليكس أو يوتيوب، عدم تصميم تطبيقات مخصصة لـ((فيجن برو)) في الوقت الحالي، على عكس ديزني، التي توفر 150 فيلماً بالأبعاد الثلاثية منذ الإطلاق.

يمكن اختبار ((فيجن برو)) عن طريق تحديد موعد في متاجر ((أبل)) في الولايات المتحدة، لمساعدة المستهلكين على التعرف على المنتج الجديد.

خطوة مهمة

من المتوقع أن تحقق شركة ((أبل)) مبيعات قوية لنظارتها الذكية ((فيجن برو))، حيث تستهدف بيع ما يتراوح بين 400 ألف إلى مليون وحدة خلال العام الجاري. تعتبر هذه النظارة خطوة مهمة في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء وتعزز مكانة أبل كشركة رائدة في هذا المجال.

ويتوقع المحللون في ((ويدبوش سيكيوريتيز)) أن تبيع شركة أبل حوالي 600 ألف وحدة من هذا المنتج هذا العام.

وقال دان آيفز، أحد الخبراء في شركة الأبحاث هذه إنها مجرد البداية بالنسبة لـ((فيجن برو)).

وتوقع أن يكون ((الإصدار التالي من فيجن برو أقل تكلفة بكثير، بسعر يقرب من 2000 دولار))، مضيفاً ((نعتقد أيضاً أن النماذج المستقبلية ستشبه النظارات الشمسية وستوفر نطاقاً أوسع بكثير من الوظائف للمستخدمين)).

منافسة

ورغم ذلك وصفت الشركات المنافسة مثل سبوتيفاي وإيبيك جيمز ومايكروسوفت خطة أبل بأنها ((مهزلة مليئة بالرسوم غير المرغوبة)) و((خطوة في الاتجاه الخطأ)). وبسبب هذا الرأي تزايدت المخاوف من تراجع اهتمام المطورين بتطوير تطبيقات خاصة لأحدث جهاز من أبل في ضوء قواعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.

وتعتقد أبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

العمل الحقيقي

يذكر أن أبل كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع في أول منتج رئيسي جديد تقدمه أبل منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، والتي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضاً استخدام النظارة الجديدة لتغمرك تماماً في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك. وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

وتقول أبل إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بُعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. ولكي تعطي من يرتدي النظارة إحساساً بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالاً على الأشياء المحيطة به.