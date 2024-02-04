20 مليون مشترك جديد في خدمتي «يوتيوب بريميوم وميوزيك»

نجحت خدمتا ((يوتيوب بريميوم)) و((يوتيوب ميوزيك)) مدفوعتا الأجر في جذب أكثر من 100 مليون مستخدم، بزيادة قدرها نحو 20 مليون مستخدم خلال أكثر من عام، حيث كانت شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب قد أعلنت في نوفمبر 2022 وصول عدد المشتركين إلى 80 مليوناً.

وفي الأسبوع الماضي قال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل أثناء إعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي إن إيرادات خدمات غوغل مدفوعة الثمن مثل يوتيوب بريميوم وميوزيك حققت إيرادات سنوية بلغت 15 مليار دولار.

وقال فيليب شيندلر رئيس قطاع الأعمال في غوغل إن مستخدمي خدمة بريميوم يحققون قيمة أكبر لصناع المحتوى على يوتيوب.

وأضاف إن ((يوتيوب ميوزيك وبريميوم تحققان أداءً جيداً. ويقدم مستخدمو بريميوم عائداً أفضل لشركائنا وليوتيوب، مقارنة بمستخدمي الخدمة المجانية المدعومة بالإعلانات. وفي المتوسط فإن كل مشترك إضافي في بريميوم يزيد الأرباح لصناع المحتوى وشركائنا الإعلاميين والموسيقيين ليوتيوب نفسه)).

يذكر أن غوغل أطلقت يوتيوب ميوزيك لأول مرة في 2015. وفي ذلك الوقت عرض موقع يوتيوب خدمته مدفوعة الاشتراك الخالية من الإعلانات باسم يوتيوب ريد مقابل اشتراك شهري 9.99 دولارات، مع السماح للمشترك بالوصول إلى خدمة بلاي ميوزيك.

وفي 2018 تم تغيير اسم الخدمة من يوتيوب ريد إلى يوتيوب بريميوم.

وفي العام الماضي بدأ موقع يوتيوب التصدي لمستخدمي خاصية منع ظهور الإعلانات أثناء تصفح الموقع المجاني، وقالت إن هذه الخاصية تنتهك شروط الخدمة. وبدأ يوتيوب يحذر من حرمان مستخدمي مانع ظهور الإعلانات من مشاهدة الفيديو إذا لم يتم إيقاف تشغيل هذه الخاصية.

وبشكل منفصل أطلق موقع يوتيوب خصائص جديدة مثل ((ألعاب صغيرة)) و((فيديوهات قصيرة)) لزيادة جاذبية بريميوم للمستخدمين.

ويتيح موقع يوتيوب خدمة بريميوم حالياً في أكثر من 100 دولة.