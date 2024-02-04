استطلاع: بايدن في خطر وترامب يتقدم بفارق واسع

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ناخبين غير راضين، ومناخاً سياسياً صعباً، قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتقرير نقلته ((سكاي نيوز عربية))، لاستطلاع وطني جديد أجرته شبكة ((إن بي سي نيوز)) الأمريكية.

ويتخلف بايدن عن المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في المقارنات السياسية والشخصية الرئيسة، بما في ذلك بأكثر من 20 نقطة حول المرشح الذي سيتعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد، وعجز بايدن أمام ترامب في التعامل مع الهجرة والحدود، بأكثر من 30 نقطة. كما يظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على بايدن بـ 16 نقطة في الكفاءة والفعالية، وهو تراجع عن عام 2020.

وانخفض معدل تأييد بايدن إلى أدنى مستوى خلال رئاسته في استطلاعات شبكة إن بي سي نيوز، إلى 37 %، بينما وافق أقل من 3 من كل 10 ناخبين على طريقة تعامله مع حرب إسرائيل على غزة.

ولعل أفضل الأخبار في الاستطلاع بالنسبة لبايدن، هو تقدمه على ترامب عندما يُسأل الناخبون عن خيارهم في الاقتراع، إذا أُدين الرئيس السابق بجناية. ومع ذلك، فإن الهامش إذن، هو نقطتان فقط لصالح بايدن، وهو أيضاً ضمن هامش الخطأ.

فوز سهل

وحقق بايدن فوزاً سهلاً في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا لعام 2024، في تصويت يمثل اختباراً لمدى ما يحظى به من تأييد بين الناخبين السود.

وكانت بعض المنافذ الإعلامية توقعت فوز بايدن بعد 23 دقيقة من غلق مراكز الاقتراع، مساء السبت، بينما كان يحضر مؤتمراً انتخابياً لعام 2024 في لوس آنجلس.

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية، حصول بايدن على 2. 96 % من الأصوات، بعد إنهاء كل المقاطعات الفرز. واستغل بايدن الانتخابات التمهيدية لخطب ود الناخبين السود، وهو تكتل سوف يكون دعمه حاسماً في نوفمبر.

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