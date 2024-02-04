النازحون في رفح «طنجرة ضغط»

تتزايد المخاوف من التوغل الإسرائيلي المتوقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تعج المدينة بنازحين شردتهم الحرب.

وفر مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى رفح جنوباً منذ اندلاع الحرب، وتكدست خيامهم في الشوارع والساحات.

وتقول الأمم المتحدة إن المدينة التي كان يقطنها 200 ألف نسمة، تؤوي الآن أكثر من نصف سكان القطاع. ويحاول النازحون إلى رفح تجنب أجزاء من المدينة طالها القتال الدائر في خان يونس القريبة.

وقال النازح محمود أبو الشعر ((نتمنى أن تنتهي هذه الحرب لأننا تعبنا، نطالب كل السياسيين بأن يتفقوا على وقف لإطلاق النار كي نرجع إلى بيوتنا)).

وقال ضياء بكرون الذي يتقاسم خيمة مع عائلته الموسعة في رفح ((أرجِعونا إلى الشمال لديارنا... لا توجد هنا مقومات الحياة)).

طنجرة ضغط

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في خان يونس، ما يدفع مزيداً من الغزيين إلى الجنوب.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس لايركه إن ((رفح بمثابة طنجرة ضغط من اليأس، ونحن نخشى مما سيأتي بعد ذلك)).

أمنيات

وتستضيف رفح التي كانت تعد 200 ألف نسمة قبل الحرب أكثر من نصف سكان غزة حالياً، وفق الأمم المتحدة.

وأكد خبراء ومجموعات حقوقية لوكالة فرانس برس أن القوات الإسرائيلية تدمّر بشكل ممنهج المباني الواقعة قرب الحدود في محاولة لإقامة منطقة عازلة داخل الجيب الفلسطيني.

ولم تؤكد إسرائيل الخطة التي قالت نادية هاردمان، الخبيرة في حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها ((قد ترقى إلى جريمة حرب)).

وأضافت ((نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل يبدو أنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش)).

وقال عدي بن نون، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس الذي يجري تحليلاً مستمراً لما تلتقطه الأقمار الصناعية، إن أكثر من 30 في المئة من مجمل المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من الحدود في غزة تضررت أو دمرت خلال الحرب.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت حذر الخميس من أن الجيش يستعد لمهاجمة رفح. وقال ((نحقق مهمتنا في خان يونس وسنصل أيضاً إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز