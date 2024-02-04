انتقادات بن غفير لبايدن تثير غضباً في إسرائيل

أثارت انتقادات وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية للرئيس جو بايدن، قال إن دونالد ترامب سيسمح بمزيد من الحرية في قتال ((حماس))، غضباً هناك أمس، ما سلط الضوء على حساسية العلاقات في الوقت الذي تقدم واشنطن دعماً رئيسياً لإسرائيل في الحرب.

وقال إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن بايدن يعيق المجهود الحربي الإسرائيلي، وإن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيمنح إسرائيل حرية أكبر في محاربة ((حماس)).

قال بن غفير: ((بدلاً من أن يقدم لنا دعمه الكامل ينشغل بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة)، الذي يذهب إلى حماس... لو كان ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً)).

وأثارت تصريحاته انتقادات من بيني غانتس، الجنرال المتقاعد وعضو حكومة نتانياهو الحربية المكونة من ثلاثة رجال، الذي قال إن بن غفير ((يسبب ضرراً هائلاً)) للعلاقات الأمريكية- الإسرائيلية.

في منشور على منصة ((إكس))، قال غانتس: إن أي خلافات يجب أن تتم ((في المنتديات ذات الصلة وليس في تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام)).

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي نشر أيضاً على ((إكس))، إن تصريحات بن غفير تثبت أنه ((لا يفهم العلاقات الخارجية)) وأن نتانياهو فقد السيطرة على المتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وهدد بن غفير وغيره من الأعضاء الرئيسيين في ائتلاف نتانياهو الحاكم بإسقاط الحكومة إذا اعتقدوا أنه متساهل للغاية مع ((حماس)).

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