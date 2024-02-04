انتقادات بن غفير لبايدن تثير غضباً في إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أثارت انتقادات وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية للرئيس جو بايدن، قال إن دونالد ترامب سيسمح بمزيد من الحرية في قتال ((حماس))، غضباً هناك أمس، ما سلط الضوء على حساسية العلاقات في الوقت الذي تقدم واشنطن دعماً رئيسياً لإسرائيل في الحرب.
وقال إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن بايدن يعيق المجهود الحربي الإسرائيلي، وإن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيمنح إسرائيل حرية أكبر في محاربة ((حماس)).
قال بن غفير: ((بدلاً من أن يقدم لنا دعمه الكامل ينشغل بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة)، الذي يذهب إلى حماس... لو كان ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً)).
وأثارت تصريحاته انتقادات من بيني غانتس، الجنرال المتقاعد وعضو حكومة نتانياهو الحربية المكونة من ثلاثة رجال، الذي قال إن بن غفير ((يسبب ضرراً هائلاً)) للعلاقات الأمريكية- الإسرائيلية.
في منشور على منصة ((إكس))، قال غانتس: إن أي خلافات يجب أن تتم ((في المنتديات ذات الصلة وليس في تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام)).
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي نشر أيضاً على ((إكس))، إن تصريحات بن غفير تثبت أنه ((لا يفهم العلاقات الخارجية)) وأن نتانياهو فقد السيطرة على المتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وهدد بن غفير وغيره من الأعضاء الرئيسيين في ائتلاف نتانياهو الحاكم بإسقاط الحكومة إذا اعتقدوا أنه متساهل للغاية مع ((حماس)).
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04022024000110011019ID1107808384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.