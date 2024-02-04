انتقادات دولية متواصلة لتعليق تمويل «الأونروا»

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، إن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد ((التآمر والاشتراك)) في جريمة الإبادة الجماعية.

وحذر المرصد، في بيان، من ((التبعات الخطيرة لقيام كثير من الدول المانحة بتعليق تمويلها للأونروا، في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية))، واصفاً القرار بـ((الانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية)).

وأضاف ((إن ذلك يأتي تنفيذاً للسياسات والمشاريع الإسرائيلية الأزلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة)).

وأشار المرصد إلى أن ((الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي، وتجويعهم في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة)).

انقسام أوروبي

وأعلن الاتحاد الأوروبي، وهو جهة مانحة رئيسية لـ((الأونروا))، إعادة النظر في التمويل، الذي يقدمه للوكالة في أعقاب مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.

وعلق التكتل التمويل للأونروا حتى نهاية فبراير الجاري، وترى دول أعضاء الأمر عاجلاً، في حين تحذر أخرى من أن ذلك يمثل عقاباً جماعياً للفلسطينيين.

وطالب الاتحاد الأوربي بإجراء ((تدقيق عاجل)) في أعقاب مزاعم السلطات الإسرائيلية بمشاركة موظفي أونروا في هجوم حماس.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير: ((الأمر الواضح بجلاء هو أن هذه التحركات عاجلة. إنها مهمة، ويتعين الشروع فيها دون تأخير)).

وذكرت المفوضية في بيان أنه يتعين أن يقود عملية التدقيق خبراء يعينهم الاتحاد الأوروبي، وأن تجرى العملية جنباً إلى جنب مع التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة في الأمر. وفي الوقت نفسه أكد البيان أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ((سوف تتواصل دون توقف، من خلال المنظمات الشريكة)).

ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليق التمويل للوكالة بأنه ((صادم))، وشدد على أن أكثر من مليوني نسمة في غزة ((يعتمدون على الأونروا من أجل البقاء على قيد الحياة)).

ودعا لازاريني الدول، التي علقت التمويل إلى ((إعادة النظر في قرارتها))، وقالت الأونروا إنها مجبرة على إنهاء عملياتها خلال شهر ما لم يتم إعادة التمويل. ووصف منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الأونروا بأنها ((حجر الزاوية)) في تقديم الرعاية الإنسانية لسكان غزة.

وفي سيدني قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس، إن حكومته تحقق في الاتهامات لبعض موظفي الوكالة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز