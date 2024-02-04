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حرب الإخوة الأعداء.. المجاعة تهدد ملايين السودانيين

2/4/2024 7:18:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كشفت تقارير أممية عن وفاة أشخاص بسبب ((الجوع))، بينما يتبادل مسؤولون ومختصون الاتهامات حول المتسبب في ذلك، وسط مخاوف من انجرار السودان إلى مأساة غير مسبوقة.

في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لـ((الأمم المتحدة))، إنها تلقت تقارير عن وفاة أشخاص بسبب الجوع في السودان، حيث يعيق القتال توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية على الأشخاص الأكثر جوعاً.

ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من ((الجوع الحاد))، كما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع.

ويعاني حوالي 3.6 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي بالسودان.

وتوقف عمل المنظمات الإنسانية على الأرض، بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها، وتعرض منسوبيها للموت في بعض الأحداث، بينما تشهد البلاد انهيار الموسم الزراعي السابق والحالي، حسبما يوضح محللون سودانيون. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه تمكن من إيصال المساعدات إلى واحد فقط من كل عشرة أشخاص في تلك المناطق، والتي تشمل العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور بالغرب وولاية الجزيرة.

السيناريو الأسوأ

وأظهر تحليل للأمن الغذائي في السودان الذي كان يوصف بأنه ((سلة الخبز المستقبلية لشرق إفريقيا))، تسجيل ((أعلى مستويات الجوع على الإطلاق)) خلال موسم الحصاد في الفترة الممتدة من أكتوبر إلى فبراير.

ويرى خبراء أن السودان دولة ((زراعية غنية بها مناطق خصبة)) وتلك المناطق ما زالت ((مستقرة وآمنة)) بعيداً عن الحرب وتمد باقي المناطق بالاحتياجات الزراعية.

وستكون هناك ((فترة قاسية)) إذا لم ينجح الموسم الزراعي الشتوي، الذي يشهد زراعة محاصيل مهمة للمواطنين، حسبما يحذر اللواء السابق بالجيش السوداني.

وإذا تصاعد القتال وامتد للولايات الزراعية سوف تحدث ((فجوة غذائية)) تصل لمرحلة ((المجاعة))، وفق مؤسسات إنسانية.

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