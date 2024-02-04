الجيش الروسي يعلن تحسين مواقعه على الجبهة

أعلنت القوات الروسية أنها حسنت مواقع تموضعها على مقطع من خط المواجهة مع أوكرانيا، فيما أكدت مصادر روسية، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الأوكراني الذي استهدف مخبزًا في مدينة ليسيتشانسك المحتلة بشرقي أوكرانيا، إلى 28 شخصاً، بينهم طفل.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً مفصلاً بشأن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت الوزارة أن نحو 720 عسكرياً أوكرانياً لقوا حتفهم، بعمليات للقوات الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة مسيرة أوكرانية في لوغانسك وخاركوف وزابوريجيا. وأعلنت أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على اتجاه كراسني ليمان.

وكانت القوات الروسية أعلنت السبت، أن كييف ضربت مبنى يضم مخبزاً يرتاده الكثير من الأشخاص في نهاية الأسبوع.

زيلينسكي بالجبهة

من جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته صدت 27 هجوماً روسياً على أفدييفكا، وعلى بلدة نوفوكالينوف المجاورة.

وتفقّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، القوات في بلدة روبوتين الواقعة على خط الجبهة الجنوبية، والتي استعادتها كييف من القوات الروسية الصيف الماضي، ولكنها تتعرض مجدداً لهجوم عنيف.

وذكر بيان أرسله مكتب الرئيس الأوكراني، عبر البريد الإلكتروني، أن زيلينسكي استمع إلى تقرير عن الوضع الحالي في ساحة المعركة، وتحدث عن التحصينات والبنية التحتية الحيوية. لكن لم يتضح متى تمت الزيارة.

وقال زيلينسكي ((إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم، لدعمكم وتقديم الأوسمة)).

وأضاف زيلينسكي ((إن هذه المهمة الصعبة والحاسمة، تقع على عاتقكم للتصدي للعدو، والانتصار في هذه الحرب)).

تأتي زيارة زيلينسكي، في وقت تستمر التكهنات حول اعتزامه إقالة قائد الجيش الأوكراني قريباً.

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