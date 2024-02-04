غارات أمريكية بريطانية واسعة على مواقع الحوثيين باليمن

قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا 36 هدفاً للحوثيين في اليمن، فجر أمس، في موجة أخرى من الهجمات التي تهدف إلى عرقلة هجمات الميليشيا بشكل أكبر في البحر الأحمر وبحر العرب، بينما تعلن الميليشيا أنها ستواصل هجماتها.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت ضربة إضافية، أمس، ((دفاعاً عن النفس ضد صاروخ موجه مضاد للسفن أعده الحوثيون للإطلاق على سفن في البحر الأحمر))، بحسب منشور على منصة ((إكس)).

وشنت أحدث الضربات على الحوثيين من سفن حربية أمريكية وطائرات مقاتلة أمريكية وبريطانية.

وشملت أهداف الضربات 13 موقعاً مختلفاً للحوثيين تم قصفها بواسطة طائرات مقاتلة أمريكية من طراز ((إف/إيه 18)) انطلقت من على متن حاملة الطائرات ((دوايت دي أيزنهاور))، وطائرات مقاتلة بريطانية طراز ((تايفون إف جي آر 4))، وصواريخ ((توماهوك)) أطلقتها المدمرتان البحريتان الأمريكيتان ((غرافلي)) و((كارني)) من البحر الأحمر، وفقاً لمسؤولين أمريكيين ووزارة الدفاع البريطانية.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان، إن العمل العسكري، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، ((يبعث رسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيستمرون في تحمل المزيد من العواقب إن لم يضعوا حداً لهجماتهم غير القانونية على السفن وحركة الشحن الدولية)).

وأضاف: ((لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم)).

منشآت تخزين

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بمنشآت تخزين أسلحة مدفونة بعمق ومنظومات صواريخ ومنصات إطلاق ومنظومات دفاع جوي ورادارات ومروحيات تابعة للحوثيين. وأعلن الجيش البريطاني أنه قصف محطة تحكم أرضية غربي العاصمة اليمنية صنعاء كانت تستخدم للسيطرة على طائرات الحوثيين المسيرة التي تستهدف السفن في البحر الأحمر.

الضربات الأخيرة هي الثالثة من نوعها التي تنفذ فيها الولايات المتحدة وبريطانيا عملية مشتركة كبيرة لقصف قاذفات الصواريخ ومواقع الرادار والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين.

48 غارة

وفي وقت مبكر أمس، كتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة ((إكس)) ((شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت كالتالي: 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، 9 غارات على محافظة الحديدة، 11 غارة على محافظة تعز، 7 غارات على محافظة البيضاء، 7 غارات على محافظة حجة، غارة على محافظة صعدة)).

وأشار سريع، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الجماعة ستواصل المضي قدماً في نهجها.

الموجة الثالثة

وحث وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، الحوثيين على وقف هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي في البحر الأحمر. وقال إن الموجة الثالثة من الهجمات البريطانية والأمريكية المشتركة على مواقع الحوثيين في اليمن وقعت ((بعد تحذيرات متكررة)) للجماعة لوقف حملة المضايقات، حسب وكالة الأنباء البريطانية ((بي.إيه.ميديا)) أمس.

وتابع: ((يجب أن يوقف الحوثيون هجماتهم)).

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأحدث على اليمن هي ((انتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا))، محذرة من أن استمرار مثل هذه الهجمات يشكل ((تهديداً مقلقاً للسلم والأمن الدوليين)).

وقال البنتاغون إنه لا يريد حرباً مع إيران ولا يعتقد أن طهران تريد الحرب كذلك. ويمارس الجمهوريون الأمريكيون ضغوطاً على الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتوجيه ضربة مباشرة لإيران.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي إن ((عُمان تتابع بقلق بالغ التصعيد المستمر في المنطقة)).

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